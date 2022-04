Börsenexperte Felix Haupt zum Thema Ordertypen – die wichtigsten Fakten kurz und knapp

Wer in das Thema Börse einsteigt, wird schnell mit der Frage konfrontiert, wie man Aktienkurse ohne großen Aufwand überwachen und möglichst schnell auf aktuelle Kursentwicklungen reagieren kann. Schließlich ist es unmöglich, komplexe Marktdynamiken permanent im Blick zu behalten und ohne Zeitverzug stets die richtigen Entscheidungen zu treffen. Eine Lösung für dieses Problem stellt eine Reihe von Ordertypen dar, mit denen Transaktionen unter vorab bestimmten Bedingungen ausgelöst werden können. In diesem Beitrag erklärt Börsenexperte Felix Haupt die wichtigsten Ordertypen und gibt Tipps zu ihrer korrekten Nutzung.

Felix Haupt erklärt – ein Überblick zum Thema Order

Bevor wir uns näher den einzelnen Ordertypen zuwenden, sollte zunächst eine begriffliche Eingrenzung vorgenommen werden.

Eine Order ist eine Kauf- bzw. Verkaufsanweisung zu einem Wertpapier, die der Anleger seinem Broker gibt. Je nachdem, welcher Ordertyp gewählt wurde, wird die damit verbundene Transaktion auf unterschiedliche Art ausgeführt. Allen Typen gemein ist der Zweck, bei Kauf und Verkauf angemessene Preise zu erzielen und Risiken in höchstmöglichem Umfang auszuschließen.

Es ist zu beachten, dass nicht bei jedem Broker bzw. Handelsplatz alle Ordertypen genutzt werden können. Mitunter werden je nach Ordertyp auch höhere Aufschläge fällig, weshalb bei der Auswahl des Handelsplatzes und des Brokers genau verglichen werden sollte.

Hinweis: Bei der Auswahl von Aktien sollte genügend Zeit für einen Vergleich eingeplant werden. Hier empfehlen sich vor allem Indizes, aber auch Informationsangebote wie das Felix-Haupt-Musterdepot.

Ordertyp 1 – Die Market-Order

Geht es um Wertpapiertransaktionen, stellt die Market-Order den Standardtyp dar. Damit gibt der Anleger dem Broker die Anweisung, dass Käufe und Verkäufe unter allen Umständen so schnell wie möglich auszuführen sind. Die Kursentwicklungen zwischen der Ordererteilung und der Ausführung werden nicht berücksichtigt.

Der wesentliche Vorteil dieses Ordertyps besteht darin, dass er sehr schnell und unkompliziert ist. Mit ihm geht aber auch der Nachteil einher, dass eine ungünstige Kursentwicklung hohe Kauf- und niedrige Verkaufspreise der Aktien nach sich ziehen kann. Die Transaktion wird immer zum vorab festgelegten Zeitpunkt ausgeführt. Es ist nicht möglich, einen Stop-Preis festzulegen.

Ordertyp 2 – Die Stop-Order

Die Stop-Order wird von Anlegern genutzt, um den Handel mit Aktien und anderen Wertpapieren gegen Verluste abzusichern. Grundsätzlich sind dabei vier verschiedene Typen zu unterscheiden – die Stop-Loss-, die Stop-Buy-, die Stop-Limit- und die Trailing-Stop-Order.

Die Stop-Loss-Order:

Für eine Einzelperson ist es nicht möglich, rund um die Uhr den gesamten Markt im Auge zu behalten, sich zu jedem Zeitpunkt optimal gegen fallende Kurse abzusichern und Gewinnpotenziale festzustellen. Genau an diesem Punkt setzt die automatisch funktionierende Stop-Loss-Order an. Erreicht oder unterschreitet ein bestimmter Kurs einen vorab festgelegten Stop-Preis, wird sie ausgelöst. In diesem Fall erfolgt ein Verkauf zum höchstmöglichen Preis.

Stop-Buy-Order:

Die Stop-Buy-Order ist eine weitere Form der Stop-Order. Dabei wird automatisch eine Kauf-Order ausgelöst, wenn der Kurs einen vorab definierten Stop-Preis erreicht. Der Kauf erfolgt dabei zum niedrigsten verfügbaren Preis – also billigst.

Stop-Limit-Order:

Eine Stop-Limit-Order kommt dann infrage, wenn man anders als bei einer herkömmlichen Stop-Order nach Erreichen des Stop Loss nicht jeden möglichen Verkaufspreis akzeptieren will. Hier gibt man zusätzlich zu seinem Verkaufslimit ein darüberliegendes Stop-Loss-Limit an. Ist dieses erreicht, wird die Order ausgelöst. Notiert der ermittelte Preis anschließend auf oder über dem Verkaufslimit, kommt es zur Veräußerung.

Ist aufgrund der aktuellen Marktsituation keine Erreichung des Mindestverkaufspreises möglich, kommt es nicht automatisch zu einem Verkauf. Bei einem Wertpapierkauf kann mit der Start-Buy-Order der Einstieg zu einem vorab bestimmten höchstmöglichen Preis festgelegt werden.

Hinweis:

Nicht nur Stop-Orders bieten Möglichkeiten, sich gegen Verluste abzusichern. Ebenso ist hier das Thema Asset Allocation zu nennen, das auch innerhalb der Felix-Haupt-Börsenstrategie eine zentrale Rolle spielt.

Ordertyp 3 - Die Trailing-Stop-Order

Die Trailing-Stop-Order ist dadurch gekennzeichnet, dass der Stop-Kurs dynamisch nach oben bzw. unten angepasst wird. Dabei folgt der Ausführungskurs dem Kurs des Wertpapiers. Wie bei der normalen Stop-Order wird auch hier zwischen Stop-Loss-, Stop-Buy- und Stop-Limit-Order unterschieden.

Trailing-Stop-Loss-Order:

Diese Ordertyp findet Anwendung, wenn man mit steigenden Kursen rechnet. Dabei passt sich der Stop-Preis für den Wertpapierverkauf automatisch an die steigenden Kurse an. Als Richtwert kann man dabei entweder einen festen Wert oder einen Prozentsatz angeben. Sinkt der Aktienkurs wieder, bleibt der Stop-Preis erhalten. So kann man sich auf der einen Seite gut gegen Kursverluste absichern, auf der anderen aber noch immer von Kurssteigerungen profitieren.

Trailing-Stop-Buy-Order:

Bei der Trailing-Stop-Buy-Order ist der Ablauf genau umgekehrt. Hier folgt der Kaufkurs dem aktuellen Kurs im gewünschten Abstand nach unten. Wenn der Kurs steigt, bleibt der Stop-Preis bestehen. Bei Erreichen des Stoppkurses wird die Order billigst zum Marktpreis ausgeführt.

Trailing-Stop-Limit-Order:

Mit der Trailing-Stop-Limit-Order kann der Anleger der Trailing-Stop-Order ein zusätzliches Limit hinzufügen. Dadurch werden Orderausführungen billigst und bestens verhindert. Stattdessen erfolgt die Ausführung des Auftrags erst dann, wenn die Aktie den gewünschten Kurs erreicht und auch die anderen Bedingungen erfüllt sind.

Ordertyp 4 - One Cancels the Other

Mit diesem Ordertyp bereitet man sich gleichzeitig auf steigende und fallende Kursentwicklungen vor. Deshalb spricht man hier auch von einer 2-in-1-Order. Die Funktionsweise gestaltet sich dergestalt, dass zwei Ordern beauftragt werden, wobei die eine unmittelbar nach Auslösung der anderen gelöscht wird. Welche das ist, ist von der Entwicklung der zugrundeliegenden Kurse abhängig.

Geht es um einen Verkauf, wird zunächst ein Stop-Limit gesetzt, um die Position nach unten abzusichern. Gleichzeitig wird ein oberes Verkaufslimit festgelegt, sodass man je nach Situation automatisch Gewinne erzielen bzw. Verluste begrenzen kann.

Nutzt man den Ordertypus als Kauforder, steigt man entweder ein, sobald der Kurs günstiger ist als der aktuelle, oder aber, sobald das definierte obere Kauflimit erreicht ist. Das Kauflimit muss sich unter oder auf dem aktuellen Marktpreis und die Stop-Buy-Marke darüber befinden.

Hinweis: In der Rubrik Felix Haupt auf wallstreet-online.de finden Sie viele aktuelle Informationen zum Börsengeschehen.

Ordertyp 5 - Die If-Done-Order

Dieser Typ umfasst eine Kauf- und eine Verkaufsorder für dasselbe Wertpapier. Wenn die Kurse schwanken, kann ein Anleger damit Aktien bereits verkaufen, bevor sie überhaupt in seinen Besitz gelangt sind. Das funktioniert so, dass er zeitgleich eine Kauf-Order mit einem niedrigeren Limit und eine Verkaufsorder mit einem höheren Limit ausgibt. Nach Ausführung der ersten Limit-Order prüft das System automatisch, ob der Kurs auf das eingegebene Verkaufslimit abgesunken ist. Schwanken die Märkte stark, kann das in kürzester Zeit passieren. In diesem Fall wird die zweite Limit-Ordner sofort ausgeführt und der Händler erhält einen Gewinn.

Das Fazit von Felix Haupt – es kommt auf die Auswahl der richtigen Order an

Die Auswahl des Ordertyps ist in zentralem Maße von der eigenen Anlagestrategie abhängig. Deshalb empfiehlt es sich, sich schon vor der Eröffnung eines Depots darüber zu informieren, welche Banken welche Ordertypen anbieten und wie hoch die Preise jeweils ausfallen. Richtig angewendet sind die verschiedenen Ordertypen effektive Instrumente, um Investitionen abzusichern und gleichzeitig lohnende Renditen zu ermöglichen.

Über Felix Haupt

Felix Haupt von der BeJoCo Finanzinformationen GmbH ist Trading- und Börsenexperte. Er verfügt über jahrelange Erfahrung mit verschiedensten Anlageklassen und teilt sein Wissen unter anderem mit seinem erfolgreichen Börsenbrief. Damit kann jeder Interessierte nachvollziehen, wie man durch den Kauf von Aktien und Hebelscheinen ein erfolgreiches Depot aufbaut. Neben seiner Arbeit an der Börse verfügt Felix Haupt auch über umfangreiche Erfahrungen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung.

