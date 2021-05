Bitcoin-Hype: Eisteefirma erlebt Börsenboom durch Umbenennung

Der Hype um Kryptowährungen hat einem US-Getränkehersteller einen grandiosen Börsenerfolg beschert - und zwar nur durch eine Umbenennung der Firma.

Nachdem die Long Island Iced Tea Corp sich in Long Blockchain Corp umbenannt hatte, stieg der Aktienkurs an der Wall Street am Donnerstag um fast 200 Prozent. Die Firma aus Long Island in den USA stellt Eistees und Limonaden her, zuletzt machte sie aber Verluste.

Investitionen in Kryptowährungen geplant

Der Getränkehersteller kündigte an, dass sein Mutterkonzern fortan in Technologien der digitalen Währungen investieren wolle. Digitale Währungen werden über hochkomplexe Rechenvorgänge geschürft.

Dabei werden alle Buchungsvorgänge über das Internet mit Hilfe zahlreicher Rechner in einer dezentralen Datenbank aneinandergekettet - der sogenannten Blockchain, die nun Namensbestandteil des Eisteeherstellers ist.

Derzeit beflügelt vor allem das Auf und Ab des Bitcoin den Hype um digitale Währungen. Experten und etablierte Banken warnen aber vor Risiken des virtuellen Geldes - etwa vor Betrügern und einer gigantischen Blase. (afp)