Bei der IHK ist die Corona-Stimmung komplett im Keller

Halle (Saale) - Auch sechs Monate nach der angeordneten Schließung fehlt der Gastronomie laut Thomas Brockmeier weiter jegliche Öffnungsperspektive. Der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau (IHK) geht daher hart mit der Corona-Politik der Bundesregierung ins Gericht: „Mit dem Bundesnotbremse legt die Politik einen Betondeckel auf die Republik, um das Virus zu ersticken“, sagte der Verbandschef am Dienstag. „Doch wenn der Deckel irgendwann mal abgenommen wird, dann wird man sehen, dass auch viele Firmen das nicht überstanden haben.“

Den harten Lockdown, den Brockmeier vor einem Jahr beim Ausbruch der Pandemie noch unterstützte, hält er nun für verkehrt. „Anstatt mit einer Strategie aus Testen und Impfen zu differenzieren, gibt es pauschale Eindämmungsmaßnahmen, die sich vor allem am Inzidenzwert orientieren“, bemängelt Brockmeier. Nach seinen Worten gibt es eine noch nie dagewesene wirtschaftliche Spaltung im südlichen Sachsen-Anhalt zwischen den Branchen entlang der Eindämmungsmaßnahmen.

IHK beklagt Spaltung der Wirtschaft in der Corona-Zeit

Industrie, viele Dienstleister und Baufirmen werden kaum in ihrer Arbeit eingeschränkt. Die Industrie setzt ihre Erholung daher fort. Das Geschäftsklima in dieser Branche steigt auf 14,8 Punkte und liegt damit höher als Ende 2020. Vor allem die Exporte ziehen an. Auch die Bauwirtschaft bewertet ihre Situation mehrheitlich positiv. „In Teilen der Dienstleistungswirtschaft, im Handel, im Gastgewerbe, aber auch bei Verkehrs- und Logistikunternehmen ist die Stimmung weiter im Keller“, berichtet IHK-Konjunkturexperte Danny Bieräugel. „Die Gastronomen benötigen dringend eine Perspektive, wann und wie es bei ihnen weitergeht“, fordert Brockmeier.

Die Corona-Pandemie trifft längst nicht alle Branchen schwer. (Grafik: Büttner)

Der IHK-Hauptgeschäftsführer erläutert, warum er den alleinigen Blick auf die Inzidenzwerte für nicht angemessen hält. In den ländlichen Regionen in Sachsen-Anhalts sei die Einwohnerdichte gering. Wenn es wenige Corona-Fälle in einzelnen Dörfern gebe, müssten dennoch im gesamten Landkreis Lockdown-Maßnahmen vorgenommen werden. Das sei den Bürgern kaum zu erklären. Brockmeier fordert daher die Überprüfung der Bundesnotbremse.

Um aus der Pandemie zu kommen, sieht der Verbandsvertreter zwei Wege: Impfen und Testen. Nach seiner Ansicht sollten Hausärzte und nun auch Betriebsärzte stärker in das Impfsystem eingebunden werden. „Wir haben einen Ferrari in der Garage, doch der bekommt keinen Sprit.“ Was er damit meint: Die Haus- und Betriebsärzte könnten jede Menge Impfstoff spritzen, bekommen aktuell aber nur wenig zugeteilt.

Unternehmen wollen Testen, um zu öffnen

Bei der Öffnung der Wirtschaft setzt Brockmeier auch auf das Testen. Die inzwischen eingestellten Modellprojekte im Harz hätten gezeigt, dass viele Menschen bereit sind, sich regelmäßig testen zu lassen, wenn sie dafür einen Teil ihres gewohnten Lebens wieder aufnehmen können. „Tausende Menschen wurden im Harz getestet, weil Sie wieder ein Bier im Freisitz trinken wollten.“

Warum sich führende Wirtschaftsverbände gegen eine verpflichtende Testung von Beschäftigten in Firmen ausgesprochen haben - wie es die Bundesregierung wollte - erklärte Brockmeier mit einem hohen bürokratischen Aufwand und damit, „dass Firmen ihre Mitarbeiter zu Tests nicht zwingen können“. (mz/Steffen Höhne)