Bedrohter Wettbewerb - Fährt bald nur noch die Deutsche Bahn?

Halle (Saale)/MZ - Auf deutschen Schienen geht es bunt zu. Allein in Sachsen-Anhalt betreiben nicht nur die Deutsche Bahn und Abellio Regionalzüge. Im Süden, von Zeitz nach Leipzig und Gera, ist die Erfurter Bahn unterwegs. Im Norden bedient die Hanseatische Eisenbahn, kurz „Hans“, zwei Linien bei Stendal. Und im kommenden Jahr übernimmt die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft von der Bahn die wichtige Pendlerstrecke Magdeburg-Berlin. Bundesweit sind nach Angaben des Privatbahn-Verbandes Mofair knapp 60 Prozent der Regionalstrecken in der Hand der Bahn. Den Rest teilen sich private Mitbewerber. Doch nach der Insolvenz von Abellio wachsen in der Branche die Sorgen. Angesichts der harten Bedingungen auf der Schiene sieht Mofair-Präsident Tobias Heinemann den Wettbewerb bedroht.