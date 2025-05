Allianz: So wenig Schiffsverluste wie noch nie

München - Im vergangenen Jahr sind weltweit so wenig Schiffe gesunken wie noch nie: Der Unternehmensversicherer Allianz Commercial verzeichnete auf den sieben Weltmeeren lediglich 12 Schiffsuntergänge unter den 27 Totalverlusten der weltweiten Handels- und Fischereiflotte. Das waren bei insgesamt etwa 100.000 größeren Schiffen acht Totalverluste weniger als im Vorjahr und ein neues Rekordtief. Damit setzte sich ein seit Jahrzehnten anhaltender positiver Trend fort. Noch in den 1990er Jahren gingen laut Allianz Commercial im Schnitt über 200 Schiffe pro Jahr verloren. Die Zahl der Schiffsunfälle weltweit ist jedoch um zehn Prozent auf 3.310 gestiegen, knapp 800 davon in den Gewässern rund um die Britischen Inseln.

Die Hauptgefahren: Feuer, Kollision und extremes Wetter

„Totalverlust“ bezeichnet in der Schifffahrt neben dem Untergang eines Schiffes auch schwerste Schäden, die den Wert des Schiffes und/oder seiner Ladung übersteigen. Laut Allianz waren 10 der 27 verlorenen Schiffe keine Frachter, sondern Fischereischiffe. Zu den Hauptursachen für Schiffsverluste zählen dem Bericht zufolge Brände, Kollisionen und Stürme. Allianz Commercial ist eine Tochter des Münchner Dax-Konzerns. Das Unternehmen publiziert alljährlich eine Analyse zu Schifffahrtsrisiken.

Schattenflotte eine Gefahr für Sicherheit und Umwelt

Doch gefahrlos ist die Schifffahrt keineswegs geworden: Die wachsenden geopolitischen Spannungen bedeuten nach Einschätzung des Versicherers wachsende Risiken. Eine große Rolle dabei spielt demnach die „Schattenflotte“, mit deren Hilfe deren Schiffe etwa Russland oder Nordkorea internationale Sanktionen umgehen.

Dabei handelt es sich um bei Briefkastenfirmen registrierte Schiffe, die unter Verschleierung der wahren Eigentumsverhältnisse ohne die international üblichen Schiffsversicherungen auf den Ozeanen unterwegs sind. Dazu werden geschätzt rund 600 Tanker gezählt, die russisches Öl exportieren. Laut Allianz Commercial sind diese Schiffe üblicherweise alt und schlecht gewartet. Sollte einer dieser Tanker eine Ölpest verursachen, könnte die Reinigung des Meeres nach Schätzung des Versicherers ungedeckte Kosten in Milliardenhöhe nach sich ziehen.