Aldi, Lidl, Edeka und Rewe: Oxfam verteilt schlechte Noten an Discounter und Supermärkte

Der Discounter Aldi Süd will „den Anteil nachhaltig gewonnener Rohstoffe“ erhöhen sowie „negative ökologische und soziale Auswirkungen bei der Herstellung unserer Produkte minimieren“. Die „Übernahme von sozialer und ökologischer Verantwortung entlang der Produktions- und Lieferkette“ hat sich auch der Bruderkonzern Aldi Nord auf die Fahnen geschrieben. Bei Edeka bekennt man sich zum „Erhalt natürlicher Ressourcen“ sowie zu „stabilen und funktionierenden gesellschaftlichen Strukturen“.



Vom Supermarkt zur gemeinnützigen Organisation?

Lidl möchte „entlang der gesamten Lieferkette dazu beitragen, Ressourcen zu schonen, dem Tierwohl gerecht zu werden und das Leben der Menschen zu verbessern“. Rewe garantiert „die Einhaltung der Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) im Rahmen der jeweils geltenden nationalen Gesetzgebung“ und verpflichtet seine Lieferanten „zur Zahlung mindestens des geltenden gesetzlichen, tariflichen oder vertraglich vereinbarten Lohns". Die Lieferanten wiederum seien verantwortlich, „diese Anforderungen auch für ihre Zulieferer sicherzustellen“.

Man könnte angesichts der löblichen Vorsätze meinen, es handele sich bei den führenden deutschen Lebensmittelketten mit einem Marktanteil von 85 Prozent um gemeinnützige Organisationen, die sich global um Umweltschutz und Arbeitnehmerrechte verdient machen.



Tatsächlich ist eher das Gegenteil der Fall, wie eine aktuelle Studie der Menschenrechtsorganisation Oxfam nahe legt. In einem Vergleich der 16 größten und am schnellsten wachsenden Supermärkte in Deutschland, den Niederlanden, den USA und Großbritannien stehen Aldi, Edeka, Lidl und Rewe in Sachen Umweltschutz, Menschenrechte und Transparenz beschämend schlecht da.



Läden schneiden besonders schlecht ab

„Keine dieser vier Ketten erzielte in irgendeinem untersuchten Bereich mehr als acht Prozent der möglichen Punktzahl. Deutschlands vier größte Supermärkte gehören damit zu den im globalen Vergleich am schlechtesten bewerteten Unternehmen“, heißt es in der Studie.



Vor allem die Bedingungen, unter denen Lebensmittel in den überwiegend ärmeren Weltregionen für die deutschen Einzelhandelsriesen produziert werden, entsprechen dem Oxfam-Bericht zufolge häufig nicht internationalen Arbeits- und Menschenrechtsstandards. Da werden die ohnehin kargen Mindestlöhne unterlaufen wie im Ananasanbau Costa Ricas.

In Spanien, dem größten Erdbeerproduzenten Europas, klagen Pflückerinnen über sexuelle Übergriffe und Gewaltandrohungen seitens der Vorgesetzten. In anderen asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern, aus denen der deutsche Lebensmitteleinzelhandel Wein, Kakao oder Bananen bezieht, gibt es Kinderarbeit, unbezahlte Überstunden, Gewerkschaftsverbote und den Einsatz hochgiftiger Pestizide ohne Schutzkleidung.



Null Punkte beim Arbeitsrecht

Dabei decken die Landarbeiterlöhne oft nicht einmal das absolute Existenzminimum ab. Dem Bericht zufolge sind 96 Prozent der Teepflückerinnen im indischen Assam mangelernährt. Oxfam vergab in der Kategorie Arbeiterrechte Aldi Nord und Süd, Edeka und Rewe jeweils Null punkte. Lidl erreichte zwei Prozent der möglichen Punktzahl.



In den drei anderen, von Oxfam bewerteten Bereichen sieht es nicht viel besser aus. In der Kategorie Lage der Kleinbauern erhielten Edeka, Rewe und beide Aldis immerhin noch vier Prozent der Punkte. Mit Blick auf Transparenz sowie besondere Maßnahmen zum Schutz von Frauen vor (sexueller) Gewalt gab es dagegen eine glatte Null. Etwas besser schnitt Lidl mit je acht Prozent für Transparenz/Kleinbauern ab. Doch auch hier: Null Prozent für den Schutz von Arbeiterinnen vor Gewalt.

Riesige Marktmacht

Kritik übt Oxfam in diesem Zusammenhang an der Marktmacht der vier Handelsriesen, zu denen unter anderem Netto (Edeka), Kaufland (Lidl), Penny und Toom (beide Rewe) gehören und die 85 Prozent des deutschen Lebensmitteleinzelhandles abdecken. Mit ihrer starken Marktposition könnten die Unternehmen soziale und ökologische Standards in der Lebensmittelproduktion durchsetzen und Menschenrechtsverletzungen verhindern, so die Autoren des Berichts. „Stattdessen missbrauchen sie ihre Macht, indem sie einen enormen Preisdruck auf Lieferanten ausüben und damit eine sozial gerechte und nachhaltige Lebensmittelproduktion erschweren oder sogar unmöglich machen.“