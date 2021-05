Air-Berlin-Tochter Niki: Bieterfrist endet am Donnerstag

Der Check-in-Schalter von Niki am Flughafen Wien

Bei der Abwicklung der insolventen Air Berlin stehen an diesem Donnerstag weitere Schritte an. Zum einen endet am Mittag die Bieterfrist für die insolvente österreichische Fluggesellschaft Niki. Die Air-Berlin-Tochter sollte eigentlich von Lufthansa übernommen werden, der Konzern zog sein Angebot aber wegen Bedenken der EU-Wettbewerbsbehörde zurück.

Zum anderen läuft am Donnerstag die Prüffrist der EU-Kommission für den geplanten Verkauf einer weiteren Air-Berlin-Tochter ab, der Luftfahrtgesellschaft Walter. Auch sie soll an die Lufthansa gehen.



Niki-Gründer Lauda hat Interesse angemeldet

Niki hatte nach dem Rückzug der Lufthansa vor einer Woche Insolvenz angemeldet. Ein Kaufangebot hat Nikis Gründer, der frühere Rennfahrer Niki Lauda angekündigt.



Außerdem sind die Fluggesellschaften Ryanair, Condor und PrivatAir im Spiel. Interesse soll auch ein Konsortium um den Berliner Logistiker Zeitfracht haben. (dpa)