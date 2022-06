Abellio-Beschäftigte bangen um ihre Jobs

Halle (Saale)/MZ - Lange haben sie geschwiegen, nun melden sie sich nachdrücklich zu Wort, die bundesweit rund 3.100 Beschäftigten des insolventen Zugbetreibers Abellio, der auch in Sachsen-Anhalt weite Teile des Regionalverkehrs abdeckt. Im Namen der Belegschaft hat der Konzernbetriebsrat am Donnerstag in einem offenen Brief an die betroffenen Länder appelliert, „zeitnah eine Einigung zum wirtschaftlichen Weiterbetrieb der einzelnen Verkehrsnetze zu erzielen“.

