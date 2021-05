150 Euro: Wann der Corona-Zuschuss für Hartz-IV-Empfänger ausgezahlt wird

Berlin - Im Mai soll jeder Hartz-IV-Empfänger in Deutschland 150 Euro Corona-Zuschuss erhalten. Die Auszahlung wird automatisch erfolgen. Die entsprechende gesetzliche Vorlage hat die Bundesregierung jetzt gebilligt, im Bundestag muss sie noch beraten werden.

Der Corona-Zuschuss von 150 Euro für Grundsicherungs-Empfänger soll im Mai ausgezahlt werden. Das Bundesarbeitsministerium teilte am Mittwoch in Berlin mit, dass die Auszahlung automatisch erfolgen werde. Das Bundeskabinett hatte die gesetzliche Vorlage im Rahmen des dritten Sozialschutzpakets am Dienstag gebilligt. Sie muss jetzt im Bundestag beraten werden.

Das Paket soll dem Bundesarbeitsministerium zufolge Anfang April in Kraft treten. Darin ist auch vorgesehen, den erleichterten Zugang zu Hartz-IV-Leistungen bis zum Ende dieses Jahres zu verlängern. Damit wird etwa Solo-Selbstständigen geholfen, ihren Lebensunterhalt zu finanzieren, wenn ihnen wegen der Corona-Einschränkungen die Einnahmen wegbrechen.

Der Schutzschirm für soziale Dienstleister wird bis Ende Juni verlängert. Während der Corona-Krise erhalten Pflegeeinrichtungen oder Rehakliniken Ausgleichszahlungen, wenn sie wegen der Corona-Einschränkungen nicht ausgelastet sind. (RND/epd)