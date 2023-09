Qualität ist das Rückgrat der deutschen Industrie und ein entscheidender Faktor für ihr weltweites Ansehen. Während sich der internationale Markt dynamisch verändert und neue Herausforderungen mit sich bringt, nimmt die Relevanz von Qualitätsstandards weiter zu.

Michael Flunkert, Geschäftsführer von Babtec, einem führenden Unternehmen im Bereich Software für Qualitätsmanagement, gibt Einblicke, wie deutsche Unternehmen diese Kernkompetenz pflegen und stärken können, um ihre Position in der Wirtschaft zu behaupten und auszubauen.

Wie wichtig ist ein hohes Qualitätsbewusstsein für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens und der gesamten Lieferkette?

Ein hohes Qualitätsbewusstsein ist entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens und die gesamte Lieferkette. Trotz ihres Rufs als Garant für hohe Qualität, ist die deutsche Industrie gefährdet, zurückzufallen und ihre Qualitätsführerschaft zu verlieren. Da sich unternehmerische Leistung zu einem großen Teil an dem Indikator Qualität misst, dürfen wir trotz der aktuellen Herausforderungen in der Welt und in der Wirtschaft das Streben nach dieser nie aufgeben.

Dieses Streben nach Qualität geht aber weit über die Herstellung einwandfreier Produkte hinaus: Es startet bei der Verantwortung der Unternehmensführung und umfasst alle Prozesse in der ganzen Organisation. Im Hinblick auf globale Herausforderungen wie dem Klimawandel, der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine ist es sehr wichtig, Maßnahmen zu setzen. Nur so können gestörte Lieferketten neu bewertet, Abhängigkeiten reduziert, Risiken minimiert und Chancen in neuen Märkten gefunden werden.

Das funktioniert jedoch nur, wenn in der gesamten Organisation Qualität als ein konstantes Motiv betrachtet und durch digitale Lösungen unterstützt wird. Viel zu oft wird Qualitätsmanagement in Unternehmen noch als Fachaufgabe einiger Spezialisten in einer isolierten Abteilung und nicht als integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie gesehen.

Herr Flunkert, in Ihrem Essay erwähnen Sie, dass die deutsche Industrie Gefahr läuft, ihre Qualitätsführerschaft zu verlieren. Welche Faktoren tragen aus Ihrer Sicht zu dieser Entwicklung bei?

Verschiedene Faktoren tragen dazu bei, dass die Qualitätsführerschaft in der deutschen Industrie gefährdet ist. Zum einen sind dies einschneidende Veränderungen der internationalen Wirtschaftsbeziehungen, wie z.B. steigende Preise, Inflation und möglicherweise eine drohende Stagflation. Diese haben einen enormen Einfluss auf ganze Lieferketten und erschweren die Aufrechterhaltung einer soliden Unternehmensstrategie. Zusätzlich machen Lieferengpässe, die eingeschränkte Verfügbarkeit von Waren sowie Abschottung und der eingeschränkte Zugang zu Märkten die Situation noch komplizierter. Außerdem haben auch die zunehmende Bürokratie wie das Anfang 2023 in Kraft getretene Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz und die Handlungsunfähigkeit der Politik Einfluss auf internationale Märkte. Obwohl die meisten Unternehmen einen hohen Qualitätsanspruch als Pflicht erkennen und die versprochene Qualität der Produkte an ihre Kunden liefern, genügt das nicht. Dieses klassisch geprägte Qualitätsverständnis stimmt nämlich nicht mit den Ansprüchen an eine moderne und zukunftsorientierte Unternehmensführung überein. Ein Grund dafür ist, dass Unternehmen das Thema Qualität immer noch an bestimmte Abteilungen delegieren, anstatt es als konstantes Motiv für die gesamte Organisation zu etablieren.

„Made in Germany“ galt lange Zeit als Qualitätsmerkmal. Was sind Ihrer Meinung nach die aktuellen Herausforderungen, die es für deutsche Unternehmen schwierig machen könnten, dieses Qualitätsniveau aufrechtzuerhalten?

Zunächst sollten wir uns die Frage stellen, woher denn der Qualitätsanspruch „Made in Germany“ überhaupt stammt und welchen Wert dieser heute noch trägt: Wenn früher von „Made in Germany“ die Rede war, dann waren damit ganz klar hochwertige Produkte gemeint, die berühmte „deutsche Wertarbeit“. Inzwischen können jedoch andere Länder Produkte in mindestens gleicher, wenn nicht sogar besserer Qualität liefern – und das zu deutlich niedrigeren Preisen.

Viele Unternehmen setzen Qualität immer noch mit reiner Produktqualität gleich, anstatt hier eine moderne, ganzheitliche Sichtweise einzunehmen. Deshalb gelingt es ihnen kaum, neue Marktchancen zu erschließen und im internationalen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.

Hinzu kommen in den letzten Jahren vermehrt globale Krisen wie der Klimawandel, Pandemien und Kriege. Diese stellen enorme Herausforderungen dar, die betriebliche Abläufe beeinflussen und von der Qualität ablenken können.

Lieferketten und somit auch die Produktqualität werden auch von veränderten Wirtschaftsbeziehungen, zunehmendem politischen Druck und einer möglichen Deglobalisierung beeinflusst.

Auch externe Faktoren wie Engpässe und strenge Gesetze zwingen Unternehmen, ihre Strategien zu überdenken, was wiederum zu Abweichungen in der Qualität führen kann.

Im Text wird betont, dass Qualität ein Indikator für unternehmerische Leistung ist. Welche Maßnahmen können Unternehmer ergreifen, um sicherzustellen, dass Qualitätsmanagement ein integraler Bestandteil ihrer Geschäftsstrategie ist?

Unternehmer können Qualitätsmanagement zu einem integralen Bestandteil ihrer Geschäftsstrategie machen, indem sie das Thema Qualität als das betrachten, was es ist: Chefsache. Denn Qualität entscheidet letztlich über den Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens. Genau aus diesem Grund beschränkt sich ein modernes Qualitätsverständnis eben nicht nur auf die Teilnahme einiger Weniger im Unternehmen, sondern verpflichtet ALLE Mitarbeitenden.

Einen wichtigen Baustein hierfür kann die Einführung eines integrierten Managementsystems darstellen. Dieses beinhaltet ein Qualitätsmanagementsystem, das nicht nur auf dem Papier steht, sondern gelebt wird. Mit einem klaren Leitbild und einer Qualitätspolitik erfasst es auch die Anforderungen aus den Bereichen Umwelt-, Arbeitsschutz und Sicherheit innerhalb einer einheitlichen Struktur. Mithilfe dieses Systems können Unternehmen klare Qualitätsstandards aufstellen, Schulungen für Mitarbeitende anbieten, Qualitätsverantwortliche benennen, regelmäßig Qualitätsmessungen durchführen, Kundenfeedback einbeziehen und allgemein eine durchgehende Verbesserung fördern. Dazu gehört auch ein offener Umgang mit Fehlern und Problemen, welcher schlussendlich zu einem echten Qualitätsgewinn und Wissensvorsprung führt.

Deshalb ist es wichtig, dass das Qualitätsmanagement lernt, nicht nur dann Probleme zu lösen, wenn diese schon aufgetreten sind, sondern proaktiv auf neue Herausforderungen zu reagieren.

Welche Rolle spielt das Qualitätsmanagement bei der Bewältigung von globalen Wettbewerbsanforderungen? Wie können deutsche Unternehmen sich in diesem Zusammenhang behaupten?

Das Qualitätsmanagement gibt Unternehmen die Möglichkeit, den globalen Wettbewerbsanforderungen mithilfe von qualitativ hochwertigen und innovativen Produkten und der Orientierung an den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Die Förderung der Synergien einer guten Kooperation mit den Geschäftspartnern und die Wahrnehmung der unternehmerischen Verantwortung werden mit der Umsetzung des hohen Qualitätsanspruchs in einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit innerhalb einer Lieferkette erreicht.

Die Verantwortung geht dabei aber weit über die reine Produktqualität hinaus: Unternehmen müssen sich die Frage stellen, welche Rolle Ausbildung und Verfügbarkeit von Mitarbeitenden, Unternehmenskultur, der Umgang mit Fehlern, agile Arbeitsweisen und die Suche nach Innovation für sie einnehmen. Auch die Erwartungen der Mitarbeitenden und der Gesellschaft sollten berücksichtigt werden, um daraus Vorgehensweisen für das jeweilige Unternehmen ableiten zu können.

Denn nur so kann ein Wandel gelingen. Ein Wandel zu glaubwürdiger Führung, Offenheit, Verantwortung, Sinn – und das eben immer im Kontext zu Kunden, zu neuen Marktchancen und Entwicklungsmöglichkeiten und nicht nur als „nice to have“.

Damit sich deutsche Unternehmen also behaupten können, müssen sie einerseits auf bewährte Qualität setzen, aber auch Innovation vorantreiben, kundenorientiert handeln, Anpassungsfähigkeit beweisen, internationale Kooperationen pflegen, die digitale Transformation nutzen und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Das Verständnis für Qualitätsmanagement muss dabei ganzheitlich gedacht und gefördert werden, denn es betrifft jeden Einzelnen in einem Unternehmen. Nur wenn sich deutsche Unternehmerinnen und Unternehmer dies zu Herzen nehmen, kann es zur Entstehung eines Wettbewerbsvorteiles auch in einem globalen Markt kommen.

Welche technologischen Fortschritte oder Trends sehen Sie, die deutschen Unternehmen helfen könnten, ihre Qualitätsstandards zu verbessern und gleichzeitig wettbewerbsfähig zu bleiben?

Einige technologische Trends, die deutschen Unternehmen helfen könnten, ihre Qualitätsstandards zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben, sind Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, 3D-Druck, Robotik, Big Data-Analyse und Augmented Reality.

Doch Technologie allein reicht nicht aus, um sich erfolgreich am Markt neu zu positionieren: Bedeutsam ist ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein und das in allen bereits geschilderten Handlungsfeldern und schlussendlich auch in Bezug auf neue Technologien.

Michael Flunkert

Geschäftsführer – CEO, Babtec Informationssysteme GmbH

Diplom-Betriebswirt Michael Flunkert studierte Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule Düsseldorf. Bereits während dieser Zeit gründete er ein Systemhaus, das sich mit der Entwicklung von IT-Tools für die Qualitätssicherung befasste. 1994 gründete Flunkert Babtec Informationssysteme GmbH mit dem Ziel, allen produzierenden Unternehmen eine Standardsoftware für das Qualitätsmanagement zur Verfügung zu stellen. Als Gesellschafter und Geschäftsführer setzt er sich aktiv für eine positive Fehlerkultur im Qualitätsmanagement ein und verwirklicht den Leitgedanken, die Welt durch Qualität täglich ein wenig besser zu machen.