KI setzt neue Maßstäbe in Unternehmertum und Immobilienhandel

Seit der Markteinführung von ChatGPT Ende November letzten Jahres elektrisiert künstliche Intelligenz das Wirtschaftsleben. In immer mehr Branchen zeigen sich die Vorteile intelligenter Bots. Auch in der Geld- und Immobilienanlage vollzieht sich eine Zeitenwende - mit neuen Chancen für Anleger und neuen erfolgreichen Playern. Drei Branchenexperten beleuchten die verändernde Rolle von KI im Geschäftsalltag und ihre Auswirkungen auf den Immobilien- und Investmentmarkt.

Wer sagt eigentlich, dass man als Gründerin oder Gründer immer bei null beginnen muss? Nicht jede Gründung muss auf der grünen Wiese erfolgen. Gerade in Deutschland gibt es eine große Zahl von erfolgreichen Unternehmen, die in den kommenden Jahren vor ein- und demselben Problem stehen: Es findet sich kein Nachfolger aus der Familie.

KI als leistungsstarker Daten- und Informationslieferant im M&A-Geschäft

Hier lauert die Chance für Gründerinnen und Gründer, die als Mitarbeitende oder Betriebsneulinge das Geschäft übernehmen. Und genau hier setzt die Beratungsleistung des Wiener Seriengründers, Mentors und Business-Coaches Oscar Karem an. Er rät zu einem Mix aus zutiefst menschlichem Coaching und smarter Technologie: „KI wird nicht in der Lage sein, den Wert eines Unternehmens vollständig autonom zu bestimmen. KI kann als leistungsstarkes Instrument dienen, das Entscheidungsträgern umfassende Daten und Einblicke zur Verfügung stellt, aber letztendlich müssen qualifizierte Fachleute diese Informationen interpretieren und in den Kontext setzen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.“

Für konkrete unternehmerische oder private Investitionsentscheidungen ist die komplette Übertragung an die KI – derzeit jedenfalls – aus Sicht von Oscar Karem noch nicht sinnvoll. Er sagt: „Das wäre schön, allerdings ist zu beachten, dass KI-Tools nicht fehlerfrei sind und keine Garantie für erfolgreiche Anlageentscheidungen bieten können. KI könnte höchstens als Unterstützung und Informationsquelle dienen, um eventuell die eigenen Analysen und Urteile zu ergänzen, selbst das ist bei Unerfahrenheit heikel.“

Virtuelle Besichtigungen von Berliner Topvillen

Auch Peter Rabitz setzt in seinem Business, dem Immobiliengeschäft, bereits auf den Einsatz von KI. Mit Ehefrau Göksen betreibt Peter Rabitz seit Mitte 2023 die Maklerboutique Rabitz Property Consulting GmbH – mit dem Fokus auf der Vermittlung von erstklassigen Immobilien in Toplagen Berlins und der Umgebung der deutschen Hauptstadt. Auch das Maklergeschäft ist sehr nah am Menschen orientiert. Oft geht es um millionenschwere Sachwerte, die bauliche Lebensleistung von Personen und die Suche nach den passenden Nachfolgern im Haus. Doch auch und gerade im Immobilienbereich kann KI die Arbeit von Maklern unterstützen. Peter Rabitz: „Die erste Anwendung der KI innerhalb der Branche – das Visualisieren von Objektfotos – wird stetig perfektioniert. Zukünftig wird der Unterschied zwischen echten und KI-generierten Fotos kaum mehr möglich sein.”

Und er ergänzt: „In der Objektbewertung ist KI nicht mehr wegzudenken.“ Dabei geht es vor allem darum, energetische Kennzahlen, die Daten zur Ausstattung einer Wohnung oder eines Hauses sowie mikro- und makro-spezifische Standortdaten in die Preiskalkulation zu integrieren. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: sinkende Kosten und eine massive Zeitersparnis – sowie damit verbunden mehr Zeit für die persönliche Betreuung von Kunden.

Die besten Algorithmen bestimmen über den Anlageerfolg

KI als Erfolgs- und Differenzierungsfaktor: Auf diesem Erfolgskurs bewegt sich auch die Düsseldorfer IK Investment Group. Das Unternehmen setzt auf zwei Standbeine: das Immobiliengeschäft und das Algo-Trading. Zum einen konzentriert sich die IK Investment Group auf die bundesweite Vermittlung von Fremdobjekten sowie den Ankauf und die Revitalisierung von Bestandsimmobilien - zum anderen engagiert sie sich bei erstklassigen Neubauprojekten in ausgewählten Regionen und Städten Deutschlands. KI kommt vor allem beim zweiten Standbein zum Zuge: Die IK Investment Group gehört zu den Pionieren in Deutschland auf dem Feld des Algo-Tradings. Algorithmen erkennen Muster und führen vordefinierte Handlungen aus. Die Düsseldorfer haben sich auf den Handel mit Derivaten spezialisiert und setzen dafür eine leistungsstarke Software ein, die von einem assoziierten internationalen Hedgefonds entwickelt wurde.

Gerade, wenn es um Sekunden oder Bruchteile von Sekunden geht, in denen eine richtige, aber auch falsche Entscheidung getroffen werden kann, ist die menschliche Emotion mitunter störend. Unternehmensgründer und CEO Michael Hösel sagt: „Die Integration von KI in den algorithmischen Handel eröffnet Händler:innen und Investor:innen die Möglichkeit, Daten zu verarbeiten und Einblicke zu gewinnen, die zu effektiveren und profitableren Handelsstrategien führen können."

Die hauseigene KI als Basis des Algo-Handels wird von Tag zu Tag besser und lernt ständig dazu. Hösel: „KI und algorithmischer Handel ermöglicht es Händler:innen, die dynamische und komplexe Welt der Finanzmärkte mit erhöhter Präzision und reduzierten emotionalen Einflüssen zu navigieren- denn KI reagiert schnell auf Marktbewegungen und verfügt über großen Mengen an relevanten Datensätzen.“