„Stetige Neugier auf neue Technologien garantiert Ihren digitalen Erfolg.“ Diese Botschaft impft Daniel Gal, Gründer und Namensgeber der Digitalagentur GAL Digital GmbH aus Hungen in der Nähe von Gießen, seinen Business-Kunden aus Konzernen und Mittelstand immer wieder aufs Neue ein.

Die Digitalagentur ist spezialisiert auf die Konzeption, Gestaltung, Entwicklung und Vermarktung von Apps und Webanwendungen. „Dabei machen uns unsere ständige, nahezu kindliche Neugier auf neue Technologien verbunden mit schnellen Entscheidungswegen und einer großen Portion digitalisierter Prozesse zu einem der Innovationsführer in Deutschland“, sagt Gal selbstbewusst.

KI kommt nicht allein aus dem Silicon Valley

Der umtriebige Unternehmer aus Mittelhessen hat als einer der ersten Experten in Deutschland erkannt, welche Power im breiten Ausrollen der Künstlichen Intelligenz (KI) gerade für Unternehmen steckt. Seit dem Marktstart von ChatGPT Ende November vergangenen Jahres sind die Anwendungsmöglichkeiten und das revolutionäre Potenzial der KI das Thema schlechthin in Wirtschaftskreisen. Wie fast immer seit den Neunzigerjahren und dem Siegeszug der Computer und später der Smartphones richten sich dabei nahezu alle Blicke auf die Entwicklungen in den USA.

Dabei verkennen viele, mit welcher Dynamik sich speziell auch die KI-Start-up-Szene hierzulande entwickelt. Ein Beispiel dafür ist das Heidelberger Unternehmen Aleph Alpha. Jüngst hat sich das Tech-Start-up mit dem von Lidl-Gründer Dieter Schwarz finanzierten Innovationspark Artificial Intelligence in Heilbronn zusammengetan, um die KI-Branche in Deutschland und Europa voranzutreiben.

Und auch im Herzen von Hessen vollzieht sich ein rasanter Wandel. Mit dem Produkt nele.ai startet GAL Digital jetzt auch im Bereich der KI durch. Zu den Kunden von nele.ai und GAL Digital gehören bereits namhafte Technologiekonzerne und große Mittelständler wie Bechtle, Bosch, Leica und Rowe.

Erst nele.ai macht ChatGPT rundum sicher

Dabei ist nele.ai kein klassischer Wettbewerber von ChatGPT. Vielmehr macht das Produkt die Standardanwendung noch besserer und sicherer. So ermöglicht nele.ai Unternehmen, KI-Technologien wie ChatGPT rechtssicher und schnell einzuführen, wobei der Datenschutz jederzeit gewährleistet und das Verwalten von Prompts – also der zielgerichteten Eingabe in der KI-Maske – spielend leicht gemacht wird.

Nele.ai läuft als eigenständige, datenschutzkonforme Anwendung für Mac und Windows und als Web-App, auf Laptops wie auf dem Smartphone – und basiert auf sicheren Servern in der Europäischen Union. Derzeit ist nele.ai in der Lage, verschiedene Formen von Text, Code und Tabellen zu generieren. Für die Zukunft ist geplant, auch Video- und Bilddateien erzeugen zu können sowie eigene Dokumente wie bspw. Audio, PDF und Excel bei der Eingabe zu berücksichtigen.

Erst Produkte wie nele.ai machen ChatGPT und Co. wirklich sicher – besonders wenn die Maschinen mit personenbezogenen und unternehmensinternen Daten gespeist werden. Marktstart für die neue Plattform war Mitte August. Der Clou des Programms: nele.ai agiert als eine Art Vermittler. Die eingegebenen Daten werden nicht direkt an den KI-Anbieter gesendet und nicht für Trainingszwecke verwendet.

Betriebsgeheimnisse gewahrt, Mitarbeitende entlastet

Die eingegebenen Daten werden allein für die Anfragen des Kunden genutzt. Gerade mittelständische Unternehmen können sicher sein, dass sie keine Betriebsgeheimnisse an eine KI verraten müssen – und können zugleich alle Vorteile der smarten Maschinen nutzen. Gerade bei Standardtexten oder drögen Excel-Arbeiten kann die automatisierte Ausführung durch KI-Tools Firmen und deren Beschäftigte massiv entlasten. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verbleibt so mehr Zeit für wichtigere Tätigkeiten mit höherer Wertschöpfung.

Daniel Gal: „Unsere Vision ist es, KI schnellstmöglich in der Arbeitswelt und hier vor allen im Mittelstand zu etablieren. Ein Mitarbeiter kann bis zu 25 Prozent effektiver und schneller arbeiten, wenn er KI nutzt.“