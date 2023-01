Wenn ein Druckmaschinenhersteller einen pensionierten Mitarbeiter aus dem Ruhestand holen muss, weil seine Nachfolger mit den komplexen Maschinen nicht zurechtkommen, dann ist das kein Einzelfall. Aus bis zu einer Million Teile setzt sich eine anspruchsvolle Industriemaschine zusammen. Wenn Prozesse, Ersatzteile und Fehleranalysen nicht sauber dokumentiert sind, werden bei einem Problem mit der Maschine schnell zeitintensive Fehlersuchen erforderlich, die im schlimmsten Fall zu Produktionsausfällen führen. Dies ist eine der Herausforderungen, die mit einer konsequenten Digitalisierung im Maschinenbau gelöst oder zumindest deutlich entschärft werden könnten: Mit einem „digitalen Zwilling“ der Maschine lassen sich unter anderem Probleme und Fehler schneller erkennen und lokalisieren. Der „Zwilling“ ist das digitale Abbild einer Maschine aus der realen Welt. Dieses digitale Abbild der Realität ist nicht erst seit dem Hollywood-Film Avatar ein prägender Begriff in der Industrie. Digitale Zwillinge sind virtuelle Abbilder von Produkten, Dienstleistungen oder Prozessen und spielen eine entscheidende Rolle in den Fabriken der Zukunft.

Auch ein digitaler Zwilling wächst langsam heran und lernt immer mehr

Ein exaktes Abbild der realen Maschine mit allen Abläufen parallel in der digitalen Welt – dies hört sich logisch und sinnvoll an. Doch vor allem der mittelständische Maschinenbau in der DACH-Region steht hier noch am Anfang, so Gert Bart, CEO von Transaction-Network: „Der noch ausbaufähige Einsatz zeigt, dass das Verständnis im deutschen Maschinenbau weiter reifen und viel wichtiger, die Komplexität für und in Unternehmen heruntergebrochen werden muss. Hierfür ist es essenziell, dass Unternehmen die Ausprägungsformen des digitalen Zwillings verstehen, um eine schrittweise Einführung und somit die Grundlage aller weiterer Aktivitäten in der Digitalisierung schaffen zu können“. Das Unternehmen von Bart, der selbst aus dem Maschinenbau kommt, setzt deswegen auf eine Entwicklung seines „digitalen Maschinenzwillings“ in drei Ausbauphasen: Am Anfang steht die komplette digitale Dokumentation der Maschine. Danach geht es dann um Informationen zu Ersatz- und Verschleißteilen, zu Tests und zu Werkzeugen. In der letzten Ausbaustufe werden dann alle Handbücher und Wartungsinformationen integriert.

Im Maschinenbau setzt die Digitalisierung 4.0 erst langsam ein

„Der digitale Zwilling ist die Schlüsseltechnologie für die industrielle Digitalisierung und bietet große Potenziale im Hinblick auf das Angebot digitaler und datenbasierter Services“, davon ist der Gründer von Transaction Network überzeugt. „Viele Unternehmen stehen noch komplett am Anfang“ ist seine Feststellung, dennoch konnte er mit dem Verpackungshersteller Schubert und der United Grinding Group bereits zwei große Namen der Branche als Kunden gewinnen.

Was bringt der Maschinen-Avatar in der täglichen Betriebsroutine? Die erste und einfachste Zusammensetzung eines Zwillings ist der Asset-Twin, auch Informations-Zwilling. Hierunter versteht man die reine digitale Abbildung der Maschine, wie sie produziert wurde. Man spricht hierbei auch vom sogenannten Stammdaten-Zwilling. Schon mit der alleinigen Zusammenführung dieser Daten ergeben sich viele Anwendungsbeispiele. Eines der bekanntesten ist das digitale Typenschild: Über einen QR-Code an der Maschine greift das mobile Endgerät auf alle Informationen zu, die im Asset-Management-System liegen. Über diesen sofortigen Zugriff auf die immer aktuellen Daten können Unternehmen bereits deutliche Zeit- und Prozessvorteile realisieren. Zusätzlich spart das viel Papier ein.

„Maschinenbau und IT zusammen sind eine unschlagbare Kombination“

Einer der bekanntesten Maschinenbauexperten in Deutschland ist Rainer Hundsdörfer, der lange Jahre Chef von Heidelberger Druckmaschinen war und nun junge Maschinenbauunternehmen und Dienstleister berät. Seine Einschätzung in der „Wirtschaftswoche“: „Die kleineren Unternehmen hingegen stehen vor echten Herausforderungen. Für die Digitalisierung von Prozessen fehlt es hier an Kapazitäten und diese kann nicht allein aus eigener Kraft vorangetrieben werden. Start-ups können dem Maschinenbau helfen – wenn er sich helfen lässt… Wir können Maschinenbau vom Feinsten und auch in der IT sind wir bei weitem nicht so schlecht, wie manch einer behauptet. Wenn wir es schaffen, diese beiden Komponenten zusammenzubringen, sind wir für die nächsten 10, 15 Jahre wieder unschlagbar“.

Wenn sich die Maschinenbauer helfen lassen – das ist eine der Fragzeichen über dieser für den Standort Deutschland extrem wichtigen Branche. Viele Unternehmen würden solche Innovationen wie den digitalen Zwilling zunächst als sehr komplex wahrnehmen und nur ein Bruchteil der Produzenten würde deswegen solche Konzepte bereits aktiv einsetzen, sagt Maschinenbau- und Digitalexperte Bart. Doch auch in der Maschinenbaubranche hat die Zeitenwende begonnen: Immer mehr Entscheider möchten Ersatzteile und Werkzeuge nicht mehr wie in den vergangenen Jahrzehnten per Telefon ordern, sondern durch das Einscannen eines Barcodes – und damit den kompletten Vorgang verlässlich auslösen. Lange Zeit wurden Öl und Lärm mit Maschinenbauunternehmen verbunden. In Zukunft wird es eine fast lautlose digitale Fabrik sein, in der Probleme nicht mit großen Schraubenschlüsseln, sondern durch eine Softwareänderung gelöst werden.