Wie Markenhersteller dem Einzelhandel Konkurrenz machen

Neue Generation, neue Gewohnheiten: Über zwei Drittel der 18- bis 24-Jährigen haben zumindest einmal in den vergangenen sechs Monaten online direkt bei einem Markenhersteller eingekauft. Zu diesem Ergebnis kommt das französische Beratungsinstitut Capgemini in einer europaweiten Studie. Droht dem Einzelhandel nach der Pandemie jetzt neues Ungemach durch die Konkurrenz von Herstellern mit Eigenvertrieb? Oder was steckt hinter dem Hype von Direct To Consumer (D2C) vor allem bei jungen Konsumenten?

Preis, Service, Erlebnis: Womit Hersteller bei Verbrauchern punkten

Die einfache Antwort, die zugleich manch einen verblüffen mag: Es ist vor allem der Kundenservice, den viele Verbraucher beim Einkauf direkt vom Hersteller loben. Eigentlich eine Kernkompetenz des stationären Einzelhandels, punkten die Marken bei 60% der Befragten aus der Capgemini-Studie mit der Qualität Einkaufserlebnisses. „Ein nahtloser Kundenservice ist kanalunabhängig das Wichtigste, denn er hat direkte Auswirkungen auf die Umsatzentwicklung“, bestätigt auch Peter Linnemann, Head of Customer Experience Sales bei der novomind AG, einem der führenden Softwareanbieter für E-Commerce.

Wie lässt sich die Zufriedenheit beim Einkauf steigern? Peter Linnemann, Head Of Customer Experience Sales bei Novomind (Foto: Pickawood)

Dass beim Online-Shopping ein persönlicher Ansprechpartner wie vor Ort im Ladengeschäft fehlt, scheint immer weniger Käufer zu stören. Auch weil die elektronischen Serviceangebote der Hersteller offenbar immer besser werden. „Funktionen wie Chatbots und FAQ-Center, intelligentes Routing der Anrufe zum bestgeeigneten Service-Mitarbeitenden bis hin zur vollautomatisierten Beantwortung von Standard-Mails sind das A und O“, beschreibt Herr Linnemann nur einige der Möglichkeiten, die die Zufriedenheit der Kunden beim Online-Shopping steigen lässt.

Die Digitalisierung macht es möglich und ruft scheinbar stetig neue Vertriebsideen auf den Plan. Besonders im Trend sind Abos. Ob der Rasuranbieter, der seinen Kunden monatlich neue Klingen liefert oder der Hundefutterproduzent, der die wöchentliche Ration für den Vierbeiner vor die Haustür bringt: Viele Hersteller scheinen die Möglichkeiten des Digitalvertriebs gerade erst für sich zu entdecken. Offenkundig mit Erfolg: Denn laut dem Bundesverband E-Commerce und Versandhandel (bevh) ist der Umsatz der E-Commerce-Branche 2021 auf mehr als 100 Milliarden Euro gewachsen.

Influencer und Blogger machen es vor: Verkauf und Kommunikation auf Augenhöhe



Wie nachhaltig dieser Aufschwung ist, lässt sich wohl noch nicht mit Gewissheit sagen. Doch auch, wenn Marktuntersuchungen darauf hindeuten, dass deutsche Verbraucher die Shopping-Tour durch die heimische Einkaufsmeile nach wie vor schätzen: Hersteller könnten versuchen in Zukunft direkt und ohne den Einzelhandel auf ihre Kunden zuzugehen, um die eigene Gewinnmarge zu verbessern. Gratisproben, individuelle Angebote und Treueprogramme dürften neue Kunden anlocken. Vorbild sind dabei vor allem Influencer und Blogger. Um auf Augenhöhe, schnell und individuell mit den Kunden zu kommunizieren, sollen möglichst viele Kommunikationskanäle von der E-Mail, über das Telefon und bis hin zum Social Media Kontakt offenstehen. Doch damit die Vielzahl an Kontaktmöglichkeiten tatsächlich einen Mehrwert für den Kunden durch problemorientierten Service bringt, braucht es nach Meinung von Peter Linnemann versierte Software-Lösungen und auch Künstliche Intelligenz. „Gerade Standardanfragen sollten heutzutage möglichst automatisiert beantwortet werden, damit Service-Mitarbeitenden mehr Zeit für komplexe und individuelle Problemstellungen bleibt“, argumentiert er und empfiehlt Herstellern ein online Contact Center aufzubauen, indem alle Anfragen zentral gebündelt und verarbeitet werden. Als weiteres Beispiel nennt er etwa Rückruf-Services, mit denen sowohl Kunden als auch Hersteller viel Zeit sparen dürften.



Daten als Lösung: Der Personalisierungstrend und das Retourenproblem

Schon im Jahr 2017 nutzten über 60% der befragten Unternehmer einer Umfrage des Datenportals Statista zufolge, die Besucherdaten ihrer Online-Kunden, um ihren Absatz zu verbessern. Denn je präziser Wünsche und Bedürfnisse des Kunden erfasst werden, so die Idee, desto besser lassen sich Produkte präsentieren und auch Fehleinkäufe reduzieren. Wie groß hier das Potential für Verbesserungen ist, zeigt die Untersuchung einer Forschungsgruppe der Universität Bamberg. Die Wissenschaftler schätzen, dass 2020 in Deutschland etwa 315 Millionen Warenpakete zurückgeschickt wurden. In der Modeindustrie soll nach Berichten des Handelsblatts sogar fast jedes zweite Paket in die Retour gehen. Sichtung, Lagerung und Wertverlust der abgelehnten Ware produzieren vielfach Kosten und könnten die Preisvorteile einiger Herstellen wieder aufzehren, warnen Forscher des EHI Retail Institutes. Mit 360-Grad-Produktbildern und synchronisierten, detaillierten Artikelinformationen über alle Verkaufskanäle versuchen bekannte Marken dem vorzubeugen. Deutsche Tech-Start-Ups wie die Hamburger novomind AG, die in Sachen Datenmanagement vor allem auf KI-Softwarelösungen setzen, profitierten von den neuen digitalen Ambitionen der Hersteller und dem Boom des E-Commerce. Geht es nach Peter Linnemann, dürfte dieser Trend noch eine ganze Weile andauern, wenn weitere Hersteller auf D2C-Modelle umschwenken und sich die digitalen Einkaufsroutinen auch in älteren Generationen durchsetzen.