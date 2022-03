Wie ein Start-up die Versicherungsbranche revolutioniert

Normalerweise gelten Metropolen wie Berlin, München oder Frankfurt als Hotspots für innovative Start-ups. Mit dem auf kurzfristige und sich an der Alltagssituation der Kunden orientierenden Versicherungs-Startup hepster macht Mecklenburg-Vorpommern als attraktive Start-up-Region auf sich aufmerksam.

Rostock als Ausgangsort für eine revolutionierte Versicherungsbranche

Als das Start-up hepster im März 2021 im Rahmen einer Finanzierungsrunde gut acht Millionen Euro einsammeln konnte, gab es große Resonanz aus der Region. Gründerin Hanna Bachmann kommentierte diesen Achtungserfolg damals folgendermaßen: „Mit solch einer Runde ist man hier schon fast so etwas wie ein Einhorn“.

Das 2016 von Hanna Bachmann, Christian Range und Alexander Hornung gegründete Unternehmen kann als Paradebeispiel für das Innovations-Hub Mecklenburg-Vorpommern bezeichnet werden. Es verfolgt seit Beginn die Vision, die oft von überalterten Technologien und Vertriebsstrukturen beherrschte Versicherungsbranche zu erneuern. Die Zeit der Versicherungsvertreter an der Haustür, komplizierter bürokratischer Abläufe sowie unverständlicher, händisch ausgefüllter Verträge soll endgültig vorbei sein. Dafür hat das Startup eine API-basierte Plattform entwickelt, über die die Versicherungsnehmer:innen Versicherungslösungen finden, die direkt auf ihre Alltagssituation zugeschnitten sind und sich unkompliziert sowie vollkommen digital nutzen lassen.

Intention ist es, bedarfsorientierte und skalierbare Lösungen im Bereich Versicherungen anzubieten. Es sollen sogenannte Touchpoints geschaffen werden. Zudem lehnt sich das Modell an die „Embedded Insurance“ an, möchte also die angebotenen Versicherungslösungen in bereits bestehende Prozesse und Abläufe einbetten. Die von hepster entwickelten Lösungen richten sich also an die Risikoträger, sprich Versicherungsgesellschaften, die den Versicherungsnehmenden dann entsprechende Versicherungen für Reisen, Sport, Elektronik, Tiere und Fahrräder anbieten.

Investoren entdecken auch Mecklenburg-Vorpommern als lohnende Region

Die Zahl der Investoren, die dazu bereit sind, schon in der Frühphase eines Start-ups zweistellige Millionenbeträge zu investieren, steigt in den letzten Jahren an. Allerdings blieb der große Geldsegen im Nordosten Deutschlands bisher oft aus. Das hat nach Auffassung von Hanna Bachmann einen großen Vorteil: „Wenn man in Mecklenburg-Vorpommern erfolgreich ist, dann wird man sofort gesehen.“ Darüber hinaus sieht Sie eine vielversprechende Zukunft: „In den letzten fünf Jahren hat sich sehr viel in Mecklenburg-Vorpommern getan. Dank zahlreicher innovativer Geschäftsmodelle junger Unternehmen konnten wir die Sichtbarkeit und Relevanz der Startup-Szene stark erhöhen.“

Dass es auch Startups außerhalb der Metropolen gibt, die erfolgreich sein können, spricht sich langsam auch unter Kapitalgebern immer mehr herum. Zudem entdecken die Regionen selbst, dass eine starke lokale Gründer- und Start-up-Szene ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. Junge und innovative Unternehmen wirken sehr oft wie ein Magnet auf gut ausgebildete junge Leute. Darüber hinaus profitieren bereits existierende Unternehmen in der jeweiligen Region, weil die Start-ups sehr häufig als wertvolle Impulsgeber fungieren.

Mecklenburg-Vorpommern holt in Sachen Startups auf

Die Gründerszene in MV hat sich mit etwas Verspätung entwickelt. Auch von den politisch Verantwortlichen wird die Startup-Szene erst seit einigen Jahren stärker beachtet. Noch 2016 wurde im damaligen Koalitionsvertrag nicht ein einziges Mal das Wort Start-up erwähnt. Inzwischen ist man auf Aufholjagd und im Bundesland wurden sechs digitale, häufig mit einer Hochschule verbundene, Innovationszentren geschaffen.

In Mecklenburg-Vorpommern ist allerdings noch viel Platz für neue Ideen und innovative Gründer:innen. Die hepster-Gründerin Bachmann dazu: „Das Potenzial für die Startup Szene wird auch dank der vielen engagierten Menschen hier nachhaltig gefördert, die teils ehrenamtlich für die Vernetzung und Unterstützung junger Unternehmen arbeiten. Ein Paradebeispiel dafür ist die seit 2021 existierende Gründungswerft – mit der übergreifende Angebote geschaffen werden, um Gründerinnen und Gründer sowie Interessierte aus ganz MV zu vernetzen.“

Entwicklung von Start-ups in Mecklenburg-Vorpommern

Anfang 2021 gab es im Bundesland etwa 40 Start-ups, verteilt zwischen Schwerin, Greifswald, Stralsund und Neubrandenburg. Sie stammen aus unterschiedlichsten Branchen, z. B. aus der Bio- oder Gesundheitswissenschaft, aus dem Segment 3D-Druck, Künstliche Intelligenz oder eben aus der Versicherungsbranche.

Vor allem bei der Suche nach Investoren ist es sinnvoll, seinen Blick schweifen zu lassen und auch im internationalen Raum um Kapitalgeber zu werben. Es gibt zwar die im Besitz des Bundeslandes befindliche Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern (MBMV), die seit 2018 existiert und aus einem mit 15 Millionen Euro gut gefüllten Topf schöpft, aus dem junge Gründer unterstützt werden können. Darüber hinaus gibt es die Risikokapitalgesellschaft Genius Venture Capital. Sie kann für Investitionen auf zwei Fonds mit insgesamt 20 Millionen Euro zurückgreifen.

In den vergangenen Jahren flossen etwa 70 Millionen Euro an Risikokapital in Start-ups aus Mecklenburg-Vorpommern. Bedenkt man, dass alleine im Jahr 2020 deutschlandweit ca. 5,3 Milliarden Euro investiert wurden, wird deutlich, dass lediglich ein Bruchteil im Nordosten der Republik landete. Das Start-up hepster konnte im Frühjahr 2021 Element Ventures als Investor gewinnen. Dabei handelt es sich um einen Risikokapitalgeber, der seinen Hauptsitz in London hat. Auch das aus der französischen Hauptstadt stammende Unternehmen Seventure Partners stieg mit einer Kapitalspritze bei hepster ein.