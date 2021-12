Verurteilter Mörder legt Fußfessel ab und flüchtet

Münster - Die Polizei fahndet weiter nach einem verurteilten Mörder, der vor Haftantritt seine Fußfessel abgelegt hat und geflüchtet ist.

Eine Polizeisprecherin sagte, es seien viele Hinweise eingegangen. Der Mann sei aber weiter nicht auffindbar. Er wird laut den Ermittlern offenbar von seiner Lebensgefährtin begleitet. Die Polizei sucht nach dem Fluchtwagen der beiden.

Ralf H. (56) war im Januar dieses Jahres 27 Jahre nach dem gewaltsamen Tod der damals 16-jährigen Nicole Schalla vom Landgericht Dortmund zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Weil die Justiz keine Fluchtgefahr sah und das Urteil noch nicht rechtskräftig war, blieb der Deutsche nach dem Schuldspruch frei und bekam eine Fußfessel.

Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch sagte, wurde das Urteil nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshof vor wenigen Tagen rechtskräftig.

Am Dienstag sei die Staatsanwaltschaft darüber informiert worden, woraufhin sie die Haft vollstrecken lassen wollte. Am Dienstagabend legte Ralf H. seine Fußfessel in Münster ab und verschwand. Nach dpa-Informationen prüft die Staatsanwaltschaft Münster, auch gegen die Lebensgefährtin von Ralf H. als Fluchthelferin einen Haftbefehl zu erwirken. Ein Sprecher der Behörde wollte das am Donnerstag nicht kommentieren.