Betriebsabläufe durch Digitalisierung optimieren

Digitalisierung ist der Schlüssel zu nachhaltigem unternehmerischen Erfolg. Warum es gerade für Mittelstandsunternehmen existenziell ist, sich der Digitalisierung zu öffnen und welche Bedeutung sie für Geschäftsabläufe, Recruiting-Prozesse und Marketing hat, das erläutert Matthias Aumann, Gründer der Mission Mittelstand GmbH im Gespräch.

Sie sind den Weg als mittelständisches Unternehmen bereits damals selbst gegangen. Wann und warum haben Sie entschieden, auch andere mittelständische Unternehmen auf ihrem Weg zum Erfolg zu unterstützen?

Ich gründete damals, mit nur 23 Jahren, im November 2012 mein erstes Unternehmen im Bereich Garten- und Landschaftsbau. In der ersten Phase der aumann:grün AG war ich allerdings selbst im Tagesgeschäft gefangen und wusste nicht, wie ich mein Unternehmen zum Erfolg führen kann. In weiterer Folge ist es mir nach nur vier Jahren gelungen, meinen Mitarbeiterstamm auf über 70 festangestellte Mitarbeiter aufzustocken.

Aufgrund dessen fragten mich zahlreiche Unternehmer nach meinem Erfolgsgeheimnis – dies war die Geburtsstunde der Mission Mittelstand GmbH. Denn damit einhergehend erkannte ich meine Passion, anderen Unternehmen helfen zu können, und natürlich helfen zu dürfen. Heute sehe ich das alles als Pflicht und Privileg, denn ich darf nicht nur meinen eigenen Traum als Unternehmer leben, sondern andere dabei unterstützen, deren Träume als aufstrebende Geschäftsführer wahrwerden zu lassen.

Welche Chancen, aber auch Herausforderungen bringt der digitale Wandel für Unternehmen?

Nach wie vor war und ist die Digitalisierung eine große Herausforderung für den deutschen Mittelstand. Auch, wenn diese seit Jahren erfreulicherweise immer mehr Geschwindigkeit aufnimmt. Entscheidend für den erfolgreichen Wandel ist es, den Fokus auf die großen Chancen zu setzen und den Wandel nicht an sich vorbeiziehen zu lassen. Oftmals fehlt es Unternehmen jedoch an notwendigem Know-how für die Erarbeitung und Implementierung digitaler Betriebsabläufe. Daraus resultiert, dass sie das enorme Potenzial der Digitalisierung nicht ausschöpfen und somit eine geringe Effizienz in den Betriebsabläufen generieren.

Aus diesem Grund ist für solche Unternehmen ein fester Partner wegweisend, welcher gemeinsam mit den Unternehmern die wichtigsten Schritte in Richtung Betriebsdigitalisierung vorgibt. Denn wer der Digitalisierung den Rücken kehrt, überlasst die großen Chancen, welche aus ihr hervorgehen, der direkten Konkurrenz. Schließlich setzen sich jene Unternehmen am Markt durch, die sich den neuen Gegebenheiten erfolgreich anpassen und der Konkurrenz einen Schritt voraus sind.

Welche Schritte sind bei der Skalierung eines Unternehmens von größter Bedeutung?

Zu Beginn ist vor allem das richtige Mindset entscheidend, um in weiterer Folge mit klaren Zielen, eindeutigem Fokus und der notwendigen Motivation am enormen Wachstum des eigenen Unternehmens zu arbeiten. Darüber hinaus muss eine solide Grundlage geschaffen werden, genauer gesagt die richtige Positionierung am Markt und die Ausrichtung auf das perfekte Angebot. Außerdem bedarf es funktionierender Systeme und wiederkehrender Prozesse im gesamten Betriebsablauf. Ob im Vertrieb, bei der Auftragsabwicklung, -bearbeitung, in der Administration oder im Personalmanagement. Werden diese Aspekte erfolgreich umgesetzt, so laufen die internen Prozesse erfolgreich und es kann immer weiter skaliert werden.

Der Fachkräftemangel in Deutschland ist allgegenwärtig. Wie schätzen Sie die aktuelle Situation ein? Worauf sollte man bei der Rekrutierung besonders achten?

Ich denke, dass jedes Unternehmen und jeder Unternehmer auch heute in der Lage ist, die besten und vor allem passendsten Mitarbeiter für sich zu gewinnen und langfristig an sein Unternehmen zu binden. Meiner Meinung nach nutzen viele Unternehmer den Begriff des Fachkräftemangels als Ausrede, selbst nichts unternehmen zu können. Dies ist natürlich der einfachste, aber auch falsche Weg. Viele Unternehmer, die ich bereits dazu befragt hatte, meinen, dass die besten Mitarbeiter immer bei der Konkurrenz arbeiten.

Und das zeigt wiederum auf, dass es nur an den richtigen Strategien und dem damit verbundenen Know-how mangelt, nicht aber an den Arbeitnehmern selbst. Genau deshalb empfehle ich ausdrücklich, einen funktionierenden Recruiting-Prozess aufzubauen. Konkreter gesagt: Vom Erstkontakt durch eine eindeutige Sichtbarkeit über den Erstkontakt am Telefon mit der Personalabteilung bis hin zum Vertragsabschluss und dem abschließenden Onboarding mit den neuen Mitarbeitern vor Ort muss alles genauestens geplant und strukturiert werden.

Das Marketing ist oftmals Erfolgsfaktor Nr. 1 für den Unternehmensaufbau. Gibt es dabei signifikante Unterschiede je Branche oder ähneln sich viele Konzepte?

Grundsätzlich braucht jedes Unternehmen in irgendeiner Form ein zielgerichtetes Marketing, damit es für potenzielle Kunden sichtbar wird. Klar ist, dass dieses in jedem Fall auch individuell auf das jeweilige Unternehmen zugeschnitten werden muss. Jene Strategien, ausgespielten Kanäle und grundlegenden Vorgehensweisen lassen sich dann wiederum auf viele verschiedene Branchen übertragen und funktionieren größtenteils branchenunabhängig.

Unternehmensberatungen gibt es viele. Was unterscheidet Mission Mittelstand von den anderen und welche drei Tipps haben Sie für Mittelständler bei der Auswahl einer Unternehmensberatung?

Uns zeichnet aus, dass wir Verantwortung für unsere Partnerbetriebe und ihre Umsetzung übernehmen. Denn unsere Kunden sind mehr als nur Geschäftspartner, wir sehen es vielmehr als unsere Pflicht, den Mittelstand zu stärken und aus Selbstständigen erfolgreiche Unternehmer zu machen. Zudem sind unser individueller Beratungsansatz und eine feste Partnerschaft auf Augenhöhe entscheidend – dafür braucht es eine aktuelle Bestandsaufnahme, maßgeschneiderte Strategien und eine entsprechende Motivationsförderung. Dann können gemeinsame Erfolge auch gemeinsam gefeiert werden.

Zusätzlich ist eine praxiserprobte Strategie, ganzheitliche Methoden und ausreichend Know-how aus der Praxis anstatt trockenem Theoriewissen von großer Bedeutung. Wie Sie schon sagten, gibt es viele Unternehmensberatungen. Für den nachhaltigen Erfolg ist es jedoch entscheidend, mit jener zusammenzuarbeiten, welche auch wirklich das vorlegt, was sie vermittelt – und das zu fast jeder Uhrzeit.