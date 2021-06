Auto kracht frontal in Gegenverkehr Unfall im Saale-Orla-Kreis Thüringen: Auto kracht frontal in Gegenverkehr: Mehrere verletzte Kinder

Remptendorf - Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Remptendorf (Saale-Orla-Kreis) sind sieben Menschen schwer verletzt worden, darunter vier Kinder. Eine 57 Jahre alte Autofahrerin geriet am Mittwochnachmittag kurz vor dem Ortseingang Remptendorf mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Wagen einer sechsköpfigen Familie zusammen, wie die Polizei am frühen Donnerstag ...