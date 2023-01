Unlimited Tarife - was bedeutet das?

Surfen und Streamen ist in der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Mit Unilimited Tarifen ist ein endloses Surfen und Streamen möglich. Die Flat mit unbegrenztem Datenvolumen wird nicht nur von O2, Telekom und Vodafone angeboten, sondern auch bei anderen Anbietern.

Unlimited Tarife wer bietet diese an?

Besonders von Telekom, O2 und Vodafone wird mit unbegrenzten Datenvolumen geworben. Doch immer mehr Sim Karten und Flatrates kommen auf den Markt. Seit Neustem gehören auch Edeka Smart, 1&1 und Freenet Funk zu den Anbietern. Obwohl jeder ein anderes Angebot unterbreitet, sind im Grunde alle gleich.

Angeboten wird eine SMS- und Telefon-Flat in sämtliche deutsche Netze. Hinzu kommt eine unbeschränkte Verwendung des Internets auf mobilen Geräten. Mit Ausnahme von Edeka Smart kombi Max sind alle 5-G-kompatibel. Mit einem 5-G Smartphone und einem regionalen 5-G-Mobilfunkstandard kann damit automatisch im 5-G-Netz gesurft werden. Im anderen Fall wird der LTE-Funk verwendet.

Wie unterscheiden sich die Verträge?

Unterschiedlich fallen die Tarifverträge im Detail aus. Zum Beispiel behält O2 das Recht, in Sonderfällen -etwa bei einer lokalen Überlastung des Netzes- den Internetfluss anzupassen. In der theoretischen Umsetzung könnte dies ein geringer aufgelöstes Video bedeuten. Wirklich angewandt werden solche Methoden nur selten.

Hingegen ist bei Freenet Funk die Besonderheit, dass der unbegrenzte Datenfluss nur für

24 Stunden gilt. Das kostet 0,99 €. Besonders für Personen, welche das Internet nicht täglich mobil nutzen, ist dieser Tarif interessant. In den Unilimited Tarifen sind viele weitere Unterschiede gegeben. Verschieden sind etwa die genutzten Mobilfunknetzwerke oder die Preise.

Wie lange dauert der Unlimited-Tarif?

Unlimited-Tarife haben meist eine Dauer von zwei Jahren. Die Dauer kann in Sonderfällen abweichen. So existieren etwa die Flex-Tarife. Mit ihnen können Verträge bei der Telekom abgeschlossen werden, welche keine Mindestvertragslaufzeit und keine Zusatzkosten besitzen. Im Angebot der Telekom befindet sich des Weiteren ein Tarif für endloses Surfen via prepaid. Das ist der Telekom MagentaMobil prepaid Max. Dieser kann täglich gekündigt werden. Der Tarif von Edeka Smart ist dem Telekom-Tarif sehr ähnlich. Weiterhin bietet der Vodafone CallYa Black ein Unlimited Surfing via prepaid. Monatlich ist dieser kündbar. Unlimited-Tarife mit verschiedener Laufzeit bietet ebenso O2. Um einen Boni zu kassieren, sind hier jedoch Verträge mit Laufzeit notwendig. Der O2 my prepaid Max kann eine Ersatzlösung sein. Der Tarif für 69,99 € ist mit seiner Datenbeschränkung von 999 Gigabyte offiziell kein Unlimited-Tarif. In der Praxis ist das aber kaum zu bemerken.

Eine andere Möglichkeit bietet Freenet. Der Vertrag Freenet Funk ist eine Surf-Flat. Dieser kostet 0,99 €. Für 1 GB sind 0,69 Cent zu zahlen. Weiterhin fallen für jede Nutzungspause 29 Cent an. Alle Preise gelten bei diesem Angebot für je ein Tag.

Unlimited -Tarife und das EU-Roaming:

Auch das EU-Roaming ist bei den Unlimited-Tarifen dabei. Nach den Vorschriften der EU kann nach Deutschland und in das EU-Reiseland endlos SMS-geschrieben und telefoniert werden. Um dies zu gewähren, ist die mobile Datenverwendung im europäischen Ausland gegeben. Nach den EU-Vorschriften können Nutzende im EU-Ausland ebenso ungebremst surfen wie in der BRD. Vodafone und O2 berechnen ab einer gewissen Datenmenge für jedes weitere Megabyte eine Gebühr. Die Höhe ist in den AGBs zu finden.