Herr Stietzel, wie hat sich die Arbeit der IHK Berlin mit dem Aufkommen der Start-up-Szene verändert?

Start-ups sind eine wichtige Säule für den Wirtschaftsstandort Berlin. In der Start-up Agenda 2026 des Senats, an deren Entstehung wir als IHK neben anderen Akteuren beteiligt waren, steht deshalb völlig zu Recht, dass Start-ups einen unverzichtbaren Beitrag leisten für die Entwicklung Berlins zu einem der bedeutendsten Wirtschafts- und Technologiestandorte in Europa. Als Kammer begleiten wir diese Transformation zum Beispiel dadurch, dass wir Netzwerkangebote und Formate entwickelt haben, um Start-ups mit etablierten Unternehmen aber auch mit der Politik und anderen Stakeholdern zusammen zu bringen. Gemeinsames Ziel ist es natürlich, dass Start-up-Ökosystem in Berlin zu fördern und insgesamt optimale Rahmenbedingungen – nicht nur für Start-ups – am Wirtschaftsstandort Berlin zu schaffen. Dazu gehört etwa unsere langjährige Forderung, bei Aufträgen der öffentlichen Hand, die Instrumente für eine innovationsorientierte Vergabe gezielt als Innovationsmotor auch für die Stadt zu nutzen. Zudem braucht die Berliner Wirtschaft eine leistungsfähige Infrastruktur wie z.B. flächendeckend schnelles Internet sowie natürliche eine effiziente Verwaltung.

Welche Vorteile bringt eine starke Start-up-Wirtschaft für die Berliner Wirtschaft?

Mit rund 4,9 Milliarden Euro Investitionen in Berliner Start-ups flossen 2022 fast 50 Prozent des deutschlandweit investierten Wagniskapitals in die Gründerszene der Hauptstadt. Die hiesigen Start-ups beschäftigen rund 90.000 Menschen allein in Berlin und weitere 76.000 an Standorten außerhalb. Gleichzeitig entfaltet eine prosperierende Start-up-Szene auch einen Pull-Effekt etwa auf internationale Fachkräfte und Talente. So stammen rund 40 Prozent der Beschäftigten in Startups aus dem Ausland. Die Start-up-Szene ist also ein eminent wichtiger Wirtschaftsfaktor in und für Berlin. Davon profitiert nicht nur das Land in Form von Steuereinnahmen und Renommee als international begehrter Standort, es profitieren auch die bereits etablierten Berliner Unternehmen zum Beispiel durch Kooperationen.

Und vor welchen Herausforderungen steht die IHK dabei?

Eine Herausforderung bei Start-ups ist, sie aktiv an uns zu binden. Denn anders als alteingesessene Mittelständler, welche die Vorteile der IHK als Interessenvertretung kennen und nutzen, sind Start-ups erst mal mit der Etablierung ihres Geschäfts beschäftigt. Sie sehen nicht sofort, wie und wo die IHK ihnen helfen kann. Deshalb haben wir eine Reihe von Formaten und Angeboten speziell für diese Zielgruppe entwickelt. Wir beraten von der Idee bis zur Gründung und organisieren eine Reihe von Netzwerkangeboten. Ein Beispiel ist etwa das Digital Education Lab in unserem Haus, wo wir Partner aus dem Bildungsbereich zusammenbringen. Ziel ist es, dort ein Netzwerk von bereits etablierten Unternehmen, jungen Start-ups im Bildungsbereich, Bildungsträgern und auch Schulen zu schaffen. Daraus sollen dann prototypische Lösungen für die Herausforderungen im Bildungsbereich entstehen.

Welche Rolle spielt die Start-up-Landschaft für die berufliche Bildung heute und in Zukunft? Und welche konkreten Strategien hat die IHK Berlin entwickelt, um junge Menschen auf den Einstieg sowohl in die traditionelle Arbeitswelt als auch in die stark wachsende Start-up-Szene vorzubereiten?

In der Bildungslandschaft sind Start-ups wichtige Player. Berlin ist Sitz einer Reihe höchst erfolgreicher Ed-Techs und Bildungsanbieter, die z.B. mit Lernsoftware oder anderen Angeboten ganz praktisch dazu beitragen, dass die Bildung junger Menschen besser gelingt. Eine ganze Reihe von Jugendlichen hat am Ende der Schule leider so massive Defizite im Rechnen, Schreiben und Lesen, dass sie nicht ausbildungsreif ist. Ein Drittel unserer Ausbildungsunternehmen organisiert für seine Azubis auf eigene Kosten Nachhilfe. Deshalb ist das Thema wirksame Bildungsvermittlung für die IHK ein absolut zentrales Thema. Dazu gehört übrigens auch eine gute Berufsorientierung, hier bringen wir uns ebenfalls mit sehr viel Engagement und Herzblut ein. Wir haben z.B. dafür gesorgt, dass alle Achtklässler in Berlin den sogenannten Talentecheck durchlaufen, organisieren Praktikumswochen und senden Ausbildungsbotschafter an die Schulen, um den Schülern zu zeigen, wie viele berufliche Möglichkeiten es gibt. Außerdem haben wir bereits vor vielen Jahren die Initiative „Ich mach mich selbstständig (IMMS)“ ins Leben gerufen, bei der junge Gründer in Schulklassen gehen und Mut machen, selbst ein Unternehmen zu gründen. Denn in den Lehrplänen von Schulen kommt das Thema Selbstständigkeit häufig zu kurz. Wir helfen, diese Lücke zu schließen.

Welche Rolle spielen die Universitäten und Hochschulen bei der Entwicklung einer Gründerszene? Und welche Erfahrungen hat die Berliner Wirtschaft damit gemacht?

Deutschland lebt von seiner Innovationskraft. Entscheidend dafür ist die Rolle der Universitäten und Hochschulen. Auch die Berliner Bildungseinrichtungen sind hier führend – und das schon seit Jahrzehnten. Bereits 1977 baute Professor Günter Faltin den Arbeitsbereich Entrepreneurship an der Freien Universität auf. Namhafte Berliner Unternehmen sind aus Spin-offs hervorgegangen. Ein Beispiel ist die IAV GmbH, eine Ausgründung der Technischen Universität Berlin (TU), die zu den weltweit führenden Engineering-Partnern der Mobilitätsindustrie zählt. Insgesamt haben die Alumni der Berliner Hochschulen zwischen 2014 und 2022 mehr als 1.000 Start-ups gegründet, allen voran die TU-Absolventen mit mehr als 450 Gründungen. Ein Spitzenwert, der sich natürlich auch auf die Berliner Wirtschaft auswirkt. Berlins Hochschulen haben also einen erheblichen positiven Einfluss auf die Berliner Wirtschaft – in Bezug auf Innovationskraft, aber auch in Bezug auf Fachkräfte. Allerdings wird das Potenzial unserer exzellenten Wissenschaftslandschaft noch nicht ausreichend für die Stadt genutzt. Die Förderung von Transfer – als dritter Säule bzw. Querschnittsthema neben Lehre und Forschung – muss für die Hochschulen attraktiv sein. Die Chance, hierfür Anreize zu setzen, wurde in Berlin bei den gerade neu verhandelten Hochschulverträgen leider vertan. Es könnte und sollte viel mehr positive Beispiele geben.

Wie sehen Sie die Rolle von Organisationen wie der IHK in einem zunehmend dynamischen wirtschaftlichen Umfeld? Gibt es Veränderungsbedarf?

Die IHK spielt eine wichtige Rolle als Bindeglied zwischen etablierten Unternehmen, Start-ups, Politik und anderen Stakeholdern. Wirtschaft bedeutet immer Veränderung. Nicht zuletzt die multiplen Krisen der vergangenen drei Jahre haben das Veränderungstempo noch einmal drastisch erhöht. Die Politik muss auf diese Veränderungen reagieren. Denn der Wirtschaftsstandort ist unter Druck. Wir haben den Auftrag, der Politik die Bedarfe der Wirtschaft bis in die kleinste Branche hineinzuvermitteln und gleichzeitig das Gesamtinteresse der Berliner Wirtschaft zu vertreten. Das werden wir noch intensiver und themenspezifischer tun als bisher. Und natürlich passen auch wir als IHK unsere Angebote und Dienstleistungen entsprechend an. Natürlich werde viele unserer Seminare bereits digital angeboten, darüber hinaus arbeiten wir auch an digitalen Ausbildungsprüfungen.