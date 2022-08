Vegane Fleischalternative durch Plant-Based Food

Vor allem das Wissen darum, wie Fleischersatz schmecken muss, damit er als Alternative angenommen wird, ist für die Entwicklung entsprechender Produkte wesentlich. Im Idealfall treffen Expertise und Vision zusammen, weil dann nicht selten etwas Besonderes entsteht. Ein Ergebnis sind etwa die immer beliebteren veganen oder vegetarischen Fleischersatzprodukte aus Bio-Sonnenblumen.

Zahl vegan lebender Verbraucher:innen steigt

Beim Thema Fleischersatzprodukte tauchen irgendwann die Begriffe Vegetarismus bzw. Veganismus auf. Was heißt das aber, vegan zu leben? Wer vegan lebt, der verzichtet auf Produkte, an deren Herkunft oder Herstellung Tiere in irgendeiner Form beteiligt waren. Unter veganer Ernährung versteht man aber nicht nur, kein Fleisch und Fisch zu essen, das tun beispielsweise auch Menschen, die sich vegetarisch ernähren. Wer konsequent vegan leben möchte, der nimmt auch keine Milch, keine Eier oder sonstige Produkte und Zutaten mit tierischen Bestandteilen. Viele Veganer schließen hier sogar Insekten mit ein und konsumieren weder Honig oder sonstige, z. B. aus Läusen hergestellte (E-)Stoffe.

Die früher oft belächelte vegane Lebensweise ist für viele inzwischen eine Lebensphilosophie, die sich auf das gesamte alltägliche Leben auswirkt. Ihre Grundsätze betreffen neben der Ernährung auch Bereiche wie Kleidung (Verzicht auf Echtleder, stattdessen Kunstleder oder Mikrofaser), Kosmetik (Tierversuche sind ein Ausschlusskriterium bei Kosmetika) oder sonstige Alltagsgegenstände wie Kissenfüllungen (Daunen), für die also Tiere bzw. Tierteile genutzt werden.

Sonnenblumen statt Soja

Johannes Biel, der Gründer des 2019 in München entstandenen Startups Planty of Meat kann bei der Entwicklung fleischloser Produkte auf ganz spezielle Erfahrungen zurückgreifen. Er ist immerhin auch Chef eines auf Fleischprodukte spezialisierten Unternehmens und damit als Fleischproduzent prädestiniert. Er weiß genau, welchen Geschmack die Produkte auf Sonnenblumenbasis haben müssen, damit die Verbraucher:innen sie als vollwertige Alternative akzeptieren.

Zur Unternehmensgründung äußert Johannes Biel: „In erster Linie lieben wir Fleisch und Tiere. Wir möchten natürlich konsumieren, gleichzeitig wollen wir unseren Kindern aber auch eine intakte Umwelt übergeben und nicht ohne Rücksicht auf Verluste leben. Sicherlich sind wir ein Traditionsunternehmen, auf was wir sehr stolz sind, dennoch möchten wir uns aber dem Zeitgeist nicht verwehren und auf aktuelle Trends eingehen. Folglich ist Planty Of Meat unsere Auflösung dieses Konflikts.“

Als Besonderheit von Planty of Meat gilt, dass das Startup sozusagen die Erweiterung des Ursprungsunternehmens ist. Es stellt seine Fleischersatzprodukte dabei nicht aus dem so oft verwendeten Soja, sondern aus Sonnenblumen her, wodurch es über ein Alleinstellungsmerkmal verfügt. Für Johannes Biel sind die Hauptvorteile der Produkte auf Basis von Bio-Sonnenblumen und Weizen folgende: „Tatsächlich enthalten Seitan und Soja beinahe genauso viel Eiweiß wie Fleisch, unverarbeitet aber kaum Fett und keine Harnsäure. Doch die gesunden Inhalte aus Soja und Weizen wie Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe werden bei der Eiweißgewinnung herausgelöst. Dementsprechend setzen wir auf Sonnenblumen und Weizen, um unseren Kunden die optimale Nährstoffmischung anbieten zu können.“

Pland based Ernährung. Viel Gemüse, Obst, Nüsse und Vollkorn. Bild: Pexels, Fuzzy Rescue

Neben Sonnenblumen kommen bei der Herstellung weiterer Produkte hochwertige Erbsen- und Weizenproteine aus regionalem Anbau zum Einsatz. Ein weiterer Vorteil besteht in der lokalen Entwicklung und regionalen Herstellung von zukunftsorientierten “plant-based“ Lösungen, denn so kann das Unternehmen Lösungen aus einer Hand anbieten.

Eigenschaften von Soja und Sonnenblumen

Soja-Protein, das bisher für vegane oder vegetarische Produkte genutzt wird, stammt ja aus der Soja-Bohne. Vor allem in Südostasien zählt Soja bereits mehrere Jahrhunderte zu den wichtigsten Grundnahrungsmitteln. In Europa gewinnt Soja erst seit einigen Jahren an Bedeutung. Nicht nur der Umstand, dass sich immer mehr Menschen vegetarisch oder vegan ernähren, sondern auch die Tatsache, dass Soja-Bohnen viel pflanzliches Protein und ungesättigte Fettsäuren enthalten, hat zur wachsenden Beliebtheit beigetragen.

Der Proteingehalt beträgt bei Soja etwa 36 Prozent. Dadurch ist Soja-Protein prädestiniert, den sehr hohen Proteinbedarf von vegan lebenden Sportlern mit hohen Trainingsumfängen zu decken. Allerdings kann es zu Unverträglichkeiten gegen das Soja-Protein kommen, weshalb Alternativen notwendig sind.

Eine dieser Alternativen sind Proteine aus Sonnenblumen, denn Menschen entwickeln bzw. besitzen sehr viel seltener Überempfindlichkeiten oder Allergien gegen sie. Darüber hinaus haben Sonnenblumenkerne einen feinen, als nussig beschriebenen Geschmack und sind farbneutral. Wertvoll für die Ernährung sind sie auch deshalb, weil Sonnenblumenkerne viele mehrfach ungesättigte Fettsäuren enthalten. Der Anteil an Linolsäure wirkt sich vor allem bei Menschen mit einem erhöhten Risiko für Koronarerkrankungen oder Herzinfarkte positiv aus.

Leckere Fleischalternativen für jeden Anlass

Für die Produkte der Kategorie Fleischersatzerzeugnisse werden nicht nur Sonnenblumen verwendet, sondern noch andere, sehr hochwertige und von regionalen Zuliefern angebaute Rohstoffe. Weil das Auge bekanntlich mitisst, muss bei solchen Erzeugnissen neben dem Geschmack auch die Optik überzeugen. Mithilfe spezieller Herstellungsverfahren gleichen die auf dem Markt verfügbaren Produkte nach ihrer Zubereitung den Produkten der fleischproduzierenden Konkurrenz. Die rote Färbung wird etwa durch den Saft der Roten Beete erreicht und die Konsistenz von echtem Hack kann mittels anderer Zutaten imitiert werden.

Auch Veganer und Vegetarier möchten beim Grillabend einen Burger essen. Darum ist die Entwicklung von Ersatzprodukten zukunftsweisend. Burger-Pattys auf der Basis von Premium-Protein, das aus Bio-Sonnenblumen gewonnen wurde, überzeugt inzwischen selbst leidenschaftliche Fleischliebhaber immer häufiger. Damit auch vegan lebende Menschen möglichst viele Rezepte nutzen können, gibt es veganes Hack, ebenfalls auf Basis von Bio-Sonnenblumen. Mit diesem Hack können Bolognese, Tacos oder klassische Frikadellen ebenso zubereitet werden, wie viele andere Gerichte.

Nuggets, Schnitzel, Burger-Pattys oder Würste können die Textur, den Biss und vor allem den Geschmack gleichnamiger, aus Tieren oder Tierteilen hergestellter Produkte auf Basis pflanzlicher Proteine imitieren. So kommen nicht nur Veganer und Vegetarier in den Genuss von Leckerem, sondern auch sogenannte „Flexitarier“ bzw. Fleisch-Fans mit einem gewissen Maß an Experimentierfreude. Der Gründer von Planty of Meat sagt zum Ziel und zur Philosophie des Unternehmens: „Wir möchten unseren Kunden und generell allen Fleischliebhabern die Möglichkeit geben, auf Fleisch zu verzichten, ohne das Gefühl eines Verzichts zu erzeugen.“

Tier- und Umweltschutz durch fleischlose Produkte

Den Schwerpunkt auf vegane Nahrungsmittel zu legen, wie es Planty of Meat tut, ist nicht nur dazu geeignet, dem Wunsch einer steigenden Zahl von Verbraucher:innen gerecht zu werden. Einen solchen Weg einzuschlagen, darf auch als sinnvoller Beitrag zum Tier- und Umweltschutz bezeichnet werden. Es muss weder Energie für die Haltung von Tieren verbraucht werden, noch entstehen Tier-Exkremente, durch die wiederum CO2-Emissionen entstehen. Darüber hinaus wird unzähligen Tieren der Stress erspart, den sie durch die Massentierhaltung und vor allem beim Transport in Richtung Schlachthaus ertragen müssen.