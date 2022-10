Seltene Niederschrift Charles Darwins wird versteigert

New York - Das New Yorker Auktionshaus Sotheby's versteigert ab dem 25. November ein „extrem seltenes“ Manuskript aus der Feder von Charles Darwin. Bei der Niederschrift handelt es sich um einen Auszug aus Darwins Hauptwerk „Über die Entstehung der Arten“ von 1859, das als entscheidender Grundstein für die heutige Evolutionsbiologie gilt, wie Sotheby's am Sonntag (Ortszeit) mitteilte.

Sechs Jahre nach der Veröffentlichung, im Jahr 1865, hatte der Herausgeber Hermann Kindt den britischen Naturforscher für seine Publikation „Autographic Mirror“ um eine handschriftliche Textprobe gebeten. Daraufhin stellte Darwin ihm das nun bei Sotheby's ausgestellte Manuskript mitsamt seiner vollständigen Signatur zur Verfügung.

Laut dem Auktionshaus ist es das bislang bedeutendste Dokument Darwins dieser Art, das je unter den Hammer gekommen ist. Weil der Forscher seine Aufzeichnungen häufig überarbeitet habe, Notizen verworfen und Seiten wiederverwendet habe, gebe es nur wenige solcher handgeschriebenen Texte. Die Auktion könnte laut Sotheby's zwischen 600.000 und 800.000 US-Dollar (609.000 bis 812.000 Euro) einbringen.