Regis-Breitingen Regis-Breitingen: 19 Jahre alter Insasse legt Feuer in Gefängnis

Regis-Breitingen - Ein Insasse der Jugendvollzugsanstalt in Regis-Breitingen (Landkreis Leipzig) hat am Freitagabend seine Zelle in Brand gesteckt. Wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte, zündete der 19-Jährige gegen 19.00 Uhr Kleidungsstücke an. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der 19-Jährige erlitt nach Angaben der Polizei eine Rauchgasvergiftung und wurde medizinisch versorgt. Er soll in eine andere Zelle verlegt werden. Ihn erwartet eine Anzeige wegen schwerer Brandstiftung, so der Polizeisprecher.Erst Ende März hatten zwei Insassen einer Zelle Matratzen in der Jugendvollzugsanstalt angezündet. ...