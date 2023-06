Wer kennt sie nicht, die Hightech-Villa des Microsoft-Gründers Bill Gates, in der Besucher mit ihrer Lieblingsmusik oder ihren Lieblingsbildern auf Computerbildschirmen empfangen werden. Temperatur und Lichtintensität werden kontinuierlich den Vorlieben angepasst, während sich die Gäste per PIN-Code durch das Haus bewegen. Eine Technik, die begeistert und durchaus als zukunftsweisend bezeichnet werden kann.

Neue Formen des Wohnens

Wohnen und Leben haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Nicht nur das Konzept des Home-Office verlangt nach entsprechenden Lösungen. Auch die Stadtflucht verbunden mit dem Wunsch nach nachhaltigem Wohnen „im Grünen” und die Affinität der jüngeren Generation zu modernen Technologien müssen bei der Entwicklung zukünftiger Wohnlösungen berücksichtigt werden. Darüber hinaus gewinnen Themen wie beispielsweise „assisted living“ oder Pflege zu Hause für ältere Menschen an Bedeutung. Ein neues Konzept für den Hausbau entsteht derzeit in Österreich, wo sich ein PropTech anschickt, den Hausbau durch die Verbindung von Design, Material und Technologie auf eine neue Ebene zu heben.

Sieht so das Haus der Zukunft aus?

Vor allem in technischer Hinsicht ist das Konzept des österreichischen Startups revolutionär. Das Besondere an den TECHWOODHOMES ist, dass die Technik nicht nachträglich in das Haus integriert, sondern im Rahmen eines Gesamtkonzeptes von Anfang an mitgedacht wird. Man könnte sagen, das Haus wird um die Technik herum gebaut. Das Ergebnis ist eine optimal integrierte, auch für zukünftige Technologien nutzbare Hardware, die mit einer eigens entwickelten App einfach gesteuert und jederzeit um neue Servicemodelle erweitert werden kann.

Innovatives Gebäudekonzept für jeden Ort

Überall in Deutschland, vom Speckgürtel Berlins über Mitteldeutschland bis nach Süddeutschland, werden Immobilienprojekte geplant und gebaut. Jedes dieser Projekte trägt die eigene Handschrift der Bauherren und Architekten. Die Vision des Startups TECHWOODHOMES ist bereits im Namen beschrieben. Er vereint die drei Säulen, auf denen das Konzept basiert.

TECH ist die Bezeichnung für das Gehirn, denn es steht für den Smart-Home- und Software-Gedanken, der von Anfang an für die Planung bestimmend ist. Mit ihm werden alle notwendigen technischen Features wie Energiegewinnung und -regelung (z.B. black-out-readiness), Jalousien, Beleuchtungskonzepte, moderne Heiz- und Kühlstrategien, Infrarotsensoren und vieles mehr von Anfang an in die Planung einbezogen. Eine der wesentlichen Innovationen besteht darin, dass sich das Haus im Laufe der Zeit an die Bedürfnisse seiner Bewohnerinnen und Bewohner anpasst.

Der Begriff WOOD steht für Nachhaltigkeit im weitesten und umfassendsten Sinne. Deutlich wird dies an den verwendeten Baustoffen, bei denen vor allem dämmende Schafwolle, CO2-bindende Holzfasern bzw. Holz und wärmespeichernder Lehmputz zum Einsatz kommen. Basis für die insgesamt sieben verschiedenen Größen ist eine Holzfertighaus-Plattform. Durch das Baukastensystem lassen sich die Häuser nicht nur kostengünstig errichten, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz, da die Materialien aus regionalen Quellen stammen.

HOMES steht für das perfektes Wohngefühl und beschreibt das emotionale Zuhause für seine Bewohnerinnen und Bewohner. Das Design kann nicht nur optisch, sondern auch in Bezug auf Materialien und eingebaute Technik an die Wünsche der Käuferin oder des Käufers angepasst werden.

Lebensqualität erhöhen durch innovatives Gebäudekonzept

Mit diesem zukunftsweisenden Konzept für den Bau intelligenter, nachhaltiger und designorientierter Gebäude trägt das österreichische Start-up den Wünschen potenzieller Hausbesitzer Rechnung. Es ist eine durchaus sympathische Vorstellung, irgendwo in der Nähe von Quedlinburg, Naumburg oder Wittenberg in einem Haus zu wohnen, das mitdenkt, sich selbst wartet und den Alltag erleichtert.