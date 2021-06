Zum Bauhaus-Umgang mit Philipp Oswalt: Ehrabschneidend und provinziell

Die Stiftung Bauhaus Dessau feiert das neue Bauhaus-Museum ohne Philipp Oswalt. Der vormalige Stiftungsdirektor, der den Bau eines Museums auf den Weg gebracht hat, ist nicht zum Festakt im September eingeladen. Es reichte nicht, dass Oswalt 2014 eine zweite Amtszeit verweigert wurde. Er soll auch unsichtbar bleiben.

Sachsen-Anhalt zeigt sich hier auf eine bestürzende Weise kleinlich und nachtragend. Von der Tätigkeit Oswalts, der in Dessau in einem halben Jahr mehr Aktivität entfaltete als vergleichbare Kollegen in Jahren, darf zwar ein Jeder halten, was er will. Fest steht hingegen, dass mit dieser Nichteinladung gegen den Anstand verstoßen wird. Denn dieser Umgang hat etwas Ehrabschneiderisches. Und Provinzielles.

Ein Festakt ist keine Sympathiekundgebung. Und kein Regierungskränzchen. Ein Festakt hat die gesamte Geschichte seines Gegenstandes zu würdigen und nicht nur das, was gefällt. Mit der Nichteinladung Oswalts werden dessen Verdienste getilgt. Und es wird gegen das Gebot der Gleichbehandlung verstoßen. Wenn schon Stiftungsdirektoren eingeladen werden, dann alle.

Niemand muss sich aus dem Festakt zurückziehen. Aber ein Anlass die Teilnahme zu überdenken, wäre der Umgang mit Philipp Oswalt schon.

