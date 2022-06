Wirksamkeit und Kosten: Wie geht es weiter mit dem Corona-Impfstoff?

Berlin - Das Mainzer Unternehmen BioNTech und sein US-amerikanischer Partner Pfizer haben am Montag verkündet, dass sie für ihren Corona-Impfstoff in Kürze die Zulassung beantragen wollen.

Ein Mitarbeiter des Biotechnologie-Unternehmens Biontech arbeitet in einem Labor.

Hierzu Fragen und Antworten: