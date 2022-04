Werte-Union zerfällt - auch Gründungsvater aus Sachsen-Anhalt geht

Magdeburg/MZ/dpa - Die ultrakonservative Werte-Union in der CDU zerfällt unter ihrer neuen Führung in ihre Einzelteile. Am Montag erklärte Ingo Gondro, Gründungsmitglied und Landeschef der Werte-Union in Sachsen-Anhalt, seinen Abschied aus der umstrittenen Vereinigung. „Ich bin konservativ, aber nicht verrückt“, sagte der mehrjährige Vize-Bundeschef der MZ. „Unser Gründungsgedanke war, das Konservative in der CDU zu bewahren. Von diesem Kurs weicht die Werte-Union leider ab“, beklagte Gondro.