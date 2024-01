Taipeh - Taiwans Präsidentschaftskandidat William Lai von der bislang regierenden Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) hat sich zum Wahlsieger erklärt.

„Ich möchte den Menschen in Taiwan dafür danken, dass sie ein neues Kapitel in unserer Demokratie schreiben“, sagte der 64-Jährige am Samstag in Taipeh. Die Gegenkandidaten hatten zuvor ihre Niederlage eingeräumt.

Präsidentschaftskandidat William Lai von der Demokratischen Fortschrittspartei gibt in Tainan seine Stimme ab. Ng Han Guan/AP/dpa

Jubel bei den Anhängern von William Lai. Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire/dpa

Anhänger des Präsidentschaftskandidaten William Lai jubeln. Nach ersten Erhebungen lokaler Fernsehsender hat der Kandidat der regierenden Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) die Führung übernommen. ChiangYing-ying/AP

Menschen beten in einem Tempel, der als Wahllokal genutzt wurde. Ng Han Guan/AP