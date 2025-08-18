Der ukrainische Präsident Selenskyj trifft im Weißen Haus mit US-Präsident Trump zusammen - die ersten Gipfelteilnehmer aus Europa sind angekommen.

Washington - Nato-Generalsekretär Mark Rutte und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sind zu den Gesprächen zum Ukraine-Krieg im Weißen Haus eingetroffen. Die beiden nehmen neben anderen Verbündeten der Ukraine an dem Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj in Washington teil.