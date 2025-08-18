Ukraine-Gespräche Von der Leyen und Rutte am Weißen Haus eingetroffen
Der ukrainische Präsident Selenskyj trifft im Weißen Haus mit US-Präsident Trump zusammen - die ersten Gipfelteilnehmer aus Europa sind angekommen.
Aktualisiert: 18.08.2025, 18:26
Washington - Nato-Generalsekretär Mark Rutte und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sind zu den Gesprächen zum Ukraine-Krieg im Weißen Haus eingetroffen. Die beiden nehmen neben anderen Verbündeten der Ukraine an dem Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj in Washington teil.