Brüssel - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist kurz nach Jahreswechsel so schwer an einer Lungenentzündung erkrankt gewesen, dass sie zeitweise im Krankenhaus behandelt wurde. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur verbrachte die 66-Jährige insgesamt rund eine Woche im Universitätsklinikum in Hannover. Mittlerweile geht es ihr demnach allerdings schon wieder deutlich besser und sie kann von Zuhause aus arbeiten.

Auf Instagram veröffentlichte die CDU-Politikerin am Freitag ein Foto von sich, das sie im Homeoffice zeigt. Aus der Kommission hieß es, von der Leyen sei zu keinem Zeitpunkt in intensivmedizinischer Betreuung gewesen. Sie habe auch im Krankenhaus täglich Kontakt mit ihrem Team gehabt.

Sprecher der EU-Kommission hatten zuvor nur bestätigt, dass von der Leyen mit einer schweren Lungenentzündung kämpft und ihre externen Termine für die ersten beiden Januarwochen abgesagt hat. Dazu hieß es, die Präsidentin nehme ihre Amtsgeschäfte von Hannover aus wahr und stehe in engem täglichem Kontakt mit ihrem Team. Wenn alles gut verlaufe, werde sie bis Mitte des Monats vollständig geheilt sein und wieder von ihrem Büro im Brüsseler Kommissionsgebäude aus arbeiten.

Von der Leyen telefonierte mit Meloni

Von der Leyen telefonierte in den vergangenen Tagen unter anderem auch mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, bevor diese in Florida den künftigen US-Präsidenten Donald Trump traf. An diesem Samstag ist ein Gespräch mit dem neuen geschäftsführenden österreichischen Kanzler Alexander Schallenberg geplant. Ob von der Leyen am kommenden Mittwoch bereits wieder die wöchentliche Sitzung der EU-Kommissare leiten kann, soll laut ihrer Sprecherin Anfang der Woche entschieden werden.

Dass von der Leyen im Krankenhaus lag, wurde bislang nicht kommuniziert. Der Satz, dass die CDU-Politikerin ihre Amtsgeschäfte von Hannover aus wahrnehme, wurde in Brüssel meist so interpretiert, dass sie von zu Hause aus arbeitet. Hintergrund ist, dass die Region Hannover die Heimat von der Leyens ist. Wenn sie nicht in Brüssel oder auf Reisen ist, lebt sie dort in dem kleinen Örtchen Beinhorn.

Eine Lungenentzündung (medizinisch: Pneumonie) ist eine Entzündung des Lungengewebes, die häufig durch Infektionen mit Bakterien, Viren oder seltener Pilzen verursacht wird. Sie kann eine oder beide Lungen betreffen und variiert in ihrer Schwere von mild bis lebensbedrohlich - je nach Ursache und Gesundheitszustand der betroffenen Person.