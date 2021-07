Video-Rant Rezo CDU-Abgeordneter aus Sachsen-Anhalt lädt Youtuber Rezo ein

Hale (Saale) - Die Bundes-CDU reagiert hilflos auf ein Video, mit dem der Youtuber Rezo „die Vernichtung der CDU“ erreichen will – ein Konter kommt jetzt aus Sachsen-Anhalt. CDU-Landesgeneralsekretär Sven Schulze hat Rezo per Twitter zu einem Streitgespräch eingeladen. „Man kann das auch Battle nennen“, sagte Schulze der ...

Die Bundes-CDU reagiert hilflos auf ein Video, mit dem der Youtuber Rezo „die Vernichtung der CDU“ erreichen will – ein Konter kommt jetzt aus Sachsen-Anhalt. CDU-Landesgeneralsekretär Sven Schulze hat Rezo per Twitter zu einem Streitgespräch eingeladen. „Man kann das auch Battle nennen“, sagte Schulze der MZ.

Sein Angebot: Nach dem Wahlsonntag stehe er bereit, um öffentlich zu debattieren, gern mit Live-Übertragung per Youtube. „Bin aktuell der jüngste CDU-Abgeordnete im Europaparlament und hätte Lust darauf“, heißt es im Aufforderungs-Tweet des 39-Jährigen.

Rezo hat mit seinem fast einstündigen Politik-Video einen Internet-Hit gelandet: Bis zum Donnerstag kam der Film auf fast fünf Millionen Klicks. Rezo wirft den Unionsparteien vor, sie zerstörten „unser Leben und unsere Zukunft“. Die CDU versage beim Klimaschutz, zeige „krasse Inkompetenz“ bei den Themen Urheberrecht und Drogenpolitik und bewirke, dass die Reichsten immer reicher würden, während der Großteil der Bevölkerung verliere.

Viele Kritikpunkte seien nicht falsch, räumte Schulze ein. „Rezo hat das Video für seine Zielgruppe auch sehr gut gemacht“, sagte der Europaparlamentarier aus dem Harz. Allerdings sei Rezo vollkommen einseitig und lasse vieles weg. „Am meisten trifft mich, dass er alle in einen Topf wirft, vom ehrenamtlichen Kommunalpolitikerin bis zum bezahlten Politiker. Das geht so nicht.“

Schulze wird in dem „Zerstörungs“-Video auch persönlich attackiert. Rezo zeigt darin einen Tweet, mit dem Schulze Kritik am umstrittenen Uploadfilter für Internetinhalte als von Google gesteuert dargestellt hatte. „Dass ich mich kurz danach für die Wortwahl entschuldigt habe, erwähnt er aber nicht“, sagte Schulze.

Die Bundes-CDU tut sich schwer mit einer Antwort auf Rezos Angriff. Sie hatte ein Antwort-Video produzieren lassen, in dem der junge Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor auf die Kritik eingeht. Dieser Film wurde aber vom Bundesvorstand nicht freigegeben. Stattdessen lud der Generalsekretär der Bundespartei, Paul Ziemiak, Rezo zu einem Gespräch ein. „Lass uns über Deine Kritik an der CDU sprechen, aber bitte höre auch uns zu, wie wir die Dinge sehen“, schrieb Ziemiak am Donnerstag bei Twitter.

Rezo hat auf die Einladungen von Ziemiak und Schulze bislang nicht geantwortet. (mz)