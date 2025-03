Nach einem heftigen Knall im Weißen Haus beim Treffen zwischen US-Präsident Trump und seinem ukrainischen Counterpart Selenskyj nähern sich beide Seiten wieder an und sprechen über ein neues Treffen.

US-Regierung zu Ukraine: Bewegen uns in „positive Richtung“

Washington - Nach dem Eklat im Weißen Haus und den pausierten Waffenlieferungen nähert sich die US-Regierung eigenen Angaben zufolge wieder der Ukraine an. „Ich denke, wir bewegen uns in eine positive Richtung“, sagte US-Sicherheitsberater Mike Waltz beim Sender Fox News. Er habe mit dem Leiter des Präsidentenbüros in der Ukraine, Andrij Jermak, telefoniert. Jermak bestätigte bei Telegram das Gespräch.

Waltz erklärte, aktuell spreche man mit den Ukrainern über „einen Ort, ein Datum, ein Verhandlungsteam“. Auch „vertrauensbildende Maßnahmen“ seien Thema. Diese sollten schließlich der russischen Seite unterbreitet werden, „um zu testen“, wie sie darauf reagiere. „Gestern und heute waren ein positiver Schritt nach vorn, um zu sagen: Wir werden diese Friedensverhandlungen führen“, sagte Waltz.

Nach Angaben Jermaks wurden Schritte für „einen gerechten und dauerhaften Frieden“ besprochen. Zudem habe es einen Meinungsaustausch zu Fragen der Sicherheit und der Harmonisierung der bilateralen Beziehungen gegeben. Ein Treffen in nächster Zeit sei vereinbart worden.