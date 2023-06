Peking - US-Außenminister Antony Blinken ist am Sonntag zum Auftakt seines Besuchs in Peking mit Chinas Außenminister Qin Gang zusammengetroffen. Die beiden Delegationen saßen sich im Gästehaus der Regierung an zwei langen Tischen gegenüber. Blinken ist zum ersten Mal seit der Amtsübernahme von US-Präsident Joe Biden im Januar 2021 in Peking. Ursprünglich war der Besuch bereits für Februar geplant. Wegen eines mutmaßlichen Spionageballons über den Vereinigten Staaten sagte Blinken die Reise jedoch kurzfristig ab. Die Beziehungen zwischen den beiden Großmächten sind angespannt.

Während des bis Montag dauernden Besuchs sind Treffen mit weiteren hochrangigen chinesischen Regierungsvertretern geplant. Spekuliert wird, dass Blinken am Montag den chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping treffen könnte. Aus Peking gab es dafür zunächst keine Bestätigung. Auch US-Präsident Biden hat bereits Interesse an einer baldigen Begegnung mit Xi signalisiert.

Die Beziehungen zwischen Peking und Washington sind wegen einer Reihe von Streitpunkten belastet. Unter anderem sorgen Chinas Unterstützung für Russlands Krieg gegen die Ukraine, Pekings Drohungen gegen die demokratische Inselrepublik Taiwan und der anhaltende Handelskonflikt zwischen den beiden Ländern für Streit. Die Biden-Regierung sieht in China die größte geopolitische Herausforderung. Peking wiederum wirft den USA Hegemonialstreben vor.