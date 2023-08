Jonas Kratzenberg diente fünf Jahre als Soldat bei der Bundeswehr. Drei Tage nach seiner Entlassung greift Russland die Ukraine an. Zwei Wochen später trägt der deutsche Stabsgefreite wieder Uniform - an der Front, mitten im Krieg.

Blankes Grauen in Butscha: Warum ein deutscher Soldat freiwillig in den Krieg zieht

Kiew/MZ - Du siehst sie nicht, Du hörst sie nicht. Du ahnst nicht einmal, dass sie da sind. „Eine ganz normale zivile Drohne schaut aus 3.000 Metern Höhe auf Dich runter und der Mann am Bildschirm kann dein Namensschild lesen“, sagt Jonas Kratzenberg. Der Rest ist Routine an den Frontlinien in der Ukraine. Plötzlich fliegen die Artilleriegeschosse. Wie aus dem Nichts fallen die Granaten.