Russland kündigt weitere Angriffe auf Ukraine an - Selenskyj hofft auf Hilfe der EU

Foto: Ukrainian Emergency Service via AP/dpa

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Russland setzt auch am Dienstag den Angriff auf die Ukraine fort. Die Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine sind am Montagnachmittag ohne Durchbruch zu Ende gegangen. Russland kündigt weitere Attacken an.

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

Weitere Informationen folgen.