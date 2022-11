Russische Raketen treffen Polen

In der Nähe der Grenze soll es zwei Tote gegeben haben. Möglicherweise verirrte russische Raketen sollen der Grund dafür sein. Wie regaiert die Nato?

Polens Verteidigungminister Mariusz Blaszcak trifft bei einer Sitzung des Sicherheitsrates am Abend ein. Zuvor sollen russische Raketen Polen getroffen haben.

Warschau/Washington/dpa - In Polen sind nahe der Grenze möglicherweise verirrte russische Raketen in einem Dorf eingeschlagen. Das US-Verteidigungsministerium prüfte am Dienstagabend Medienberichte über die angebliche Detonation von zwei russischen Raketen, bei denen zwei Menschen zu Tode gekommen sein sollen. Der Vorfall konnte zunächst noch nicht bestätigt werden.

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hatte kurz zuvor wegen einer nicht näher bezeichneten Krisensituation eine Sitzung des Sicherheitsrates seines Landes einberufen. Offizielle Angaben zu dieser Krise wurden zunächst nicht gemacht. Regierungssprecher Piotr Müller warnte davor, ungeprüfte Informationen zu verbreiten. Alle Besprechungen aus dem Rat würden später öffentlich gemacht.

Russland hatte im Verlauf des Dienstages mehrere schwere Raketenangriffe gegen die Ukraine gestartet. Sollten tatsächlich Raketen auf polnischem Staatsgebiet eingeschlagen sein, wäre es der erste derartige Vorfall in neun Monaten Krieg. Polen ist, anders als die Ukraine, Mitglied der Nato.