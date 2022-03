Ukraine-Krieg im Live-Blog: Internationaler Gerichtshof ordnet Ende der russischen Gewalt an

Foto: picture alliance/dpa/SOPA Images via ZUMA Press Wire | Mohammad Javad Abjoushak

Trümmer liegen auf einer Straße. Bei nächtlichen russischen Angriffen am 15.03.2022 auf Ziele in der Ukraine sind nach Angaben aus Kiew mehrere Zivilisten getötet worden.

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Russland greift auch in dieser Woche die Ukraine weiter an. Der Internationale Gerichtshof hat angeordnet, dass Russland sofort die militärische Gewalt in der Ukraine beenden muss. Derweil hat Polen eine Friedensmission für die Ukraine vorgeschlagen. Die Nato-Partner zeigen sich jedoch skeptisch.

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

Weitere Informationen folgen.