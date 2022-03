Ukraine-Krieg im Live-Blog: Hunderttausende Nato-Soldaten sind in Alarmbereitschaft

Der russische Angriff auf die Ukraine dauert nun schon fast drei Wochen. Die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine sollen am Dienstag fortgesetzt werden. Die aktuelle Entwicklung im Live-Ticker.

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Russland greift auch in dieser Woche die Ukraine weiter an. Weitere Verhandlungen sind am Dienstag geplant. Derweil sind Evakuierungen von Zivilisten aus der belagerten Hafenstadt Mariupol ukrainischen Angaben zufolge weitgehend gescheitert.

Der UN-Generalsekretär schließt die Möglichkeit eines Atomkrieges angesichts der Entwicklungen nicht mehr aus. "Die Aussicht auf einen nuklearen Konflikt, einst undenkbar, ist jetzt wieder im Bereich des Möglichen", sagt Guterres in New York.

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

Weitere Informationen folgen.