Rauch steigt nach einem Angriff über einem ehemaligen Einkaufszentrum auf, das als Waffendepot des ukrainischen Militärs benutzt worden sein soll. Foto: Alex Chan Tsz Yuk/SOPA Images via ZUMA Press Wire/

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Russland greift die Ukraine weiter an. Nach ukrainischen Angaben setzten russische Truppen in der Nacht ihre Angriffe auf Tschernihiw fort. US-Präsident Joe Biden bezeichnet Putin als "mörderischen Diktator". Russland stellt nun wieder in gewohnt hohem Umfang Gas für den Transit durch die Ukraine nach Europa bereit.

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

