Talkshow TV-Talk bei "Anne Will": FDP und Grüne kommen sich beim Thema Klimaschutz näher

Am vergangenen Sonntag waren in der Talkshow "Anne Will" wieder bekannte Vertreter der Politik zu Gast. In der Ausgabe mit dem Titel "Noch eine Woche bis zur Wahl – was ist uns das Klima wert?" ging es vorrangig um die aktuelle und zukünftige Klimapolitik. Besonders FDP und Grüne näherten sich bei diesem Thema an.