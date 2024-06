Atlanta/Washington - Das mit Spannung erwartete erste TV-Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump im laufenden Präsidentschaftswahlkampf hat begonnen. Der demokratische US-Präsident und sein republikanischer Amtsvorgänger traten in Atlanta im Bundesstaat Georgia gemeinsam auf die Fernsehbühne. Es ist das erste direkte Aufeinandertreffen der beiden Präsidentschaftsbewerber seit Oktober 2020, als sie im damaligen Wahlkampf in einem TV-Duell gegeneinander angetreten waren. Damals war Trump noch der Amtsinhaber und Biden der Herausforderer. Diesmal sind die Rollen vertauscht.

Biden bewirbt sich bei der Präsidentenwahl Anfang November um eine zweite Amtszeit. Trump will für die Republikaner noch mal ins Weiße Haus. In Umfragen deutet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden an. Ein Dauerthema im Wahlkampf ist das hohe Alter der Kontrahenten: Biden ist 81 Jahre alt, Trump 78.