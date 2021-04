Thüringens Ministerpräsident Ramelow gegen Covid-19 geimpft

Erfurt/Kranichfeld - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat seine erste Impfung gegen Covid-19 erhalten. Der 65-Jährige ließ sich am Samstag in einer Hausarztpraxis in Kranichfeld den Impfstoff von Astrazeneca spritzen. „Ich fühle mich sicherer, und ich fühle mich sicher“, erklärte der Linken-Politiker anschließend.

Sicherer fühle er sich, „weil ich mich mit Astrazeneca bewusst für einen Impfstoff entschieden habe, der mein volles Vertrauen hat“. In den vergangenen Woche hatten sich auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und andere Spitzenpolitiker mit dem Präparat von Astrazeneca impfen lassen. (dpa)