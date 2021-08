Taliban nehmen vierte afghanische Provinzhauptstadt ein

Mitglieder der afghanischen Sicherheitskräfte stehen an einem Sicherheitskontrollpunkt nach bewaffneten Zusammenstößen am Stadtrand von Kundus, der Hauptstadt der nördlichen afghanischen Provinz Kundus. (Archivbild)

Kabul/afp - Die radikalislamischen Taliban haben mit Sar-i-Pul im Nordwesten Afghanistans die vierte Provinzhauptstadt binnen drei Tagen eingenommen. „Die Taliban haben ein Armeebataillon am Rande der Stadt umzingelt. Alle anderen Teile der Stadt sind unter Kontrolle der Taliban“, sagte Mohammed Hussein Mudschahidsada, ein Mitglied des Provinzrats von Sar-i-Pul, am Sonntag. Nur wenige Stunden zuvor war die Provinzhauptstadt Kundus in die Hände der Islamisten gefallen.

Scheberghan in der nordafghanischen Provinz Dschausdschan und die im Südwesten gelegene Hauptstadt der Provinz Nimrus, Sarandsch, hatten die Islamisten bereits in den vergangenen Tagen erobert.

Die afghanischen Streitkräfte kämpfen seit dem Abzug der internationalen Truppen an zahlreichen Fronten gegen die Taliban. Die radikalislamische Miliz kontrolliert bereits weite Teile der ländlichen Regionen und verstärkt auch den Druck auf Provinzhauptstädte wie Herat nahe der Grenze zum Iran sowie Laschkar Gah und Kandahar im Süden.