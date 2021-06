Sydney: USA planen Stationierung neuer Raketen in Asien

Sydney - Noch in den nächsten Monaten sollen diese Pläne realisiert werden.

KCNA via KNS/AP

Die USA streben die baldige Stationierung neuer konventioneller Mittelstreckenraketen in Asien an. Die US-Regierung wolle dies „so schnell wie möglich“ realisieren, wenn möglich innerhalb von Monaten, sagte der neue US-Verteidigungsminister Mark Esper am Samstag im Flugzeug auf dem Weg nach Sydney.

Washington war am Freitag formell aus dem INF-Abrüstungsvertrag über nukleare Mittelstreckensysteme ausgeschieden. (afp)