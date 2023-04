Die Kämpfe im Sudan zwischen zwei rivalisierenden Militärblöcken dauern weiter an. Der internationale Flughafen rückt in den Fokus. Die Bundeswehr musste eine geplante Evakuierungsaktion abbrechen.

Khartum - In der sudanesischen Hauptstadt Khartum spitzen sich die Kämpfe zwischen den Streitkräften und einer paramilitärischen Truppe weiter zu. Die Intensität der Luftangriffe auf Ziele in der Millionenstadt habe zugenommen und in den Straßen seien am Mittwoch noch häufiger Schüsse zu hören gewesen, berichtete ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur in Khartum.

Der Weltgesundheitsorganisation zufolge sind seit Beginn der Kämpfe mindestens 270 Menschen getötet und 2600 weitere verletzt worden. Viele Krankenhäuser in der Stadt schlossen infolge von Kampfhandlungen oder Plünderungen. Wegen der Gefechte musste die Bundesregierung eine geplante Evakuierung deutscher Staatsbürger mit Bundeswehrmaschinen zunächst abbrechen.

Im Sudan kommt es seit Samstag zu schweren Kämpfen zwischen den zwei mächtigsten Generälen des Landes und ihren Einheiten. Die zwei Männer führten das Land im Nordosten Afrikas mit rund 46 Millionen Einwohnern seit einem gemeinsamen Militärcoup im Jahr 2021. De-facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan, der auch Oberbefehlshaber der Armee ist, kämpft mit dem Militär gegen seinen Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo, den Anführer der mächtigen paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces (RSF). Es war zunächst weiter unklar, wer bei den Kämpfen die Oberhand hatte.

Schwierige Evakuierung

Die Flugzeuge der Luftwaffe für die Evakuierung waren am frühen Mittwochmorgen in Wunstorf (Niedersachsen) gestartet. Die drei Militärtransporter von Typ A400M flogen über Italien und nahmen in Griechenland frischen Treibstoff auf. Auch Militärflugzeuge anderer Nationen waren in der Region einsatzbereit für den Fall, dass es die Lage am Boden erlaubt hätte, hieß es. Die Aufnahme der deutschen Staatsbürger hätte auf dem Flughafen Khartum erfolgen sollen, die Rückkehr dann über den von der Bundeswehr genutzten Luftwaffenstützpunkt Al-Asrak in Jordanien.

Am Mittwochnachmittag waren die Maschinen der Bundeswehr wegen der zunehmend unübersichtlichen Lage in Khartum aber wieder auf dem Rückweg nach Deutschland.

Voraussetzung für eine Evakuierung wäre eine Feuerpause beider Parteien. Eine bereits am Dienstag vereinbarte Waffenruhe wurde jedoch von beiden Seiten gebrochen. Es war die dritte gescheiterte Feuerpause seit Beginn der Gefechte am Samstag. Die RSF kündigten für Mittwoch erneut an, die Waffen ab dem Abend für 24 Stunden ruhen zu lassen. Das Militär bestätigte die Feuerpause nicht.

Mitarbeiter der EU-Kommission angeschossen

Infolge der Kämpfe gerieten immer häufiger auch Mitarbeiter internationaler Organisationen zwischen die Fronten. Am Mittwoch bestätigte eine Sprecherin der Europäischen Kommission, dass ein Mitarbeiter der Behörde angeschossen worden sei. Demnach handelt es sich um den Leiter des Büros der Generaldirektion Humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz (ECHO) in der Hauptstadt Khartum. Er ist Belgier und arbeitet seit 2019 dort in dieser Funktion. Angaben zu den Umständen des Vorfalls und zur Schwere der Verletzung machte die Sprecherin aus Sicherheitsgründen nicht. Mehrere Hilfsorganisationen und die Vereinten Nationen meldeten zudem, dass ihre Büros im Westen des Landes geplündert worden seien.

Die angespannte humanitäre Lage in dem nordostafrikanischen Land mit rund 46 Millionen Einwohnern spitzt sich zunehmend zu. In Khartum seien 39 der insgesamt 59 Krankenhäuser und Kliniken außer Betrieb, teilte das sudanesische Ärztekomitee mit. Einige Krankenhäuser seien bombardiert, andere angegriffen und geplündert worden, hieß es. Das Komitee forderte eine „dringende Intervention“ zum Schutz des medizinischen Personals und der Patienten.