Nach dem Bruch zwischen Washington und Kiew versuchen die europäischen Verbündeten der Ukraine zu retten, was zu retten ist. Großbritannien und Frankreich wollen den Weg weisen.

Spitzenpolitiker treffen in London zu Ukraine-Gipfel ein

Krieg in der Ukraine

London - Zum Ukraine-Gipfel in London sind am Nachmittag zahlreiche westliche Staats- und Regierungschefs sowie die Spitzen von EU und Nato eingetroffen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) schüttelte kurz Hände mit dem britischen Premier und Gastgeber Keir Starmer, als er beim Lancaster House in London eintraf. Deutlich herzlicher war der Empfang für Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. Starmer umarmte ihn.

Großbritannien und Frankreich wollen einen gemeinsamen Plan für eine Waffenruhe in der Ukraine vorlegen. Beide Länder haben bereits die Bereitschaft signalisiert, zur Friedenssicherung Truppen in die Ukraine zu senden. Welche Rolle Deutschland spielen kann, blieb zunächst unklar. Scholz ist nach der Wahlniederlage der Ampelparteien in der Bundestagswahl voraussichtlich nur noch einige Wochen im Amt.

Meloni warnt vor Spaltung des Westens

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni war bereits vorher zu einem bilateralen Gespräch mit Starmer in der Downing Street empfangen worden. Sie warnte vor einer Spaltung des Westens und betonte die Rolle Italiens und Großbritanniens als Brückenbauer zu den USA unter Präsident Donald Trump. Der Bruch zwischen Washington und Kiew und die dadurch aufgeworfenen Zweifel an der Bündnistreue des wichtigen Nato-Mitglieds USA dürften das Treffen dominieren.

Auch Polens Ministerpräsident Donald Tusk, Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez, Kanadas Premier Justin Trudeau sowie EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Nato-Generalsekretär Mark Rutte trafen zu dem Gipfel ein. An dem Treffen nehmen mehr als zwei Dutzend Staats- und Regierungschefs teil, unter anderem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.