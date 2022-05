Söder: Fall Mayer ist „Tragödie“

München - CSU-Chef Markus Söder hat die Umstände um den Rücktritt von CSU-Generalsekretär Stephan Mayer als „menschliche Tragödie“ bezeichnet.

Die offenkundige Wortwahl Mayers in einem Gespräch mit einem Journalisten sei nicht zu akzeptieren und auch nicht Stil der CSU, sagte Söder am Mittwoch in München.

„Die dabei wohl gefallenen Worte sind in keinster Weise zu akzeptieren“, sagte Söder. Sie seien „völlig unangemessen“. Er sprach von einem „indiskutablen Stil“. Mayer habe sich dafür am Dienstag schriftlich entschuldigt. Deshalb sei er dem Rücktrittsgesuch aus gesundheitlichen Gründen nachgekommen. „Es geht ihm tatsächlich nicht gut“, sagte Söder über den Gesundheitszustand Mayers.

Die Entscheidung über Mayers Nachfolge soll nach Worten Söders noch nicht heute fallen, wenngleich in einer Präsidiumssitzung Beratungen über die Angelegenheit anstünden. „Aber die Nachfolge wird natürlich zeitnah entschieden werden, denn wir wollen rasch handlungsfähig sein“, sagte Söder.

Mayer hatte am Dienstagabend nach lediglich gut zwei Monaten im Amt seinen Rücktritt als Generalsekretär erklärt. Der 48-Jährige nannte dafür in einer schriftlichen Erklärung gesundheitliche Gründe. Zugleich räumte der Bundestagsabgeordnete aber eine „möglicherweise“ im Rückblick nicht angemessene Wortwahl einem Journalisten gegenüber ein.

„Sehr emotionales Streitgespräch“

Mayer räumte ein „sehr emotionales Streitgespräch“ mit einem „Bunte“-Journalisten ein. Gleichzeitig erhob er seinerseits Vorwürfe gegen den Journalisten.

Der „Bunte“-Journalist wirft Mayer vor, ihn telefonisch bedroht zu haben, im Zusammenhang mit einem Bericht über Mayers Privatleben. Laut einem Schreiben der Anwälte des Journalisten an den CSU-Politiker soll Mayer gesagt haben: „Ich werde Sie vernichten. Ich werde Sie ausfindig machen, ich verfolge Sie bis ans Ende Ihres Lebens.“ Und: „Ich verlange 200.000 Euro Schmerzensgeld, die müssen Sie mir noch heute überweisen.“

Auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur schrieb Mayer: „Ich bestreite die konkreten Vorwürfe mit Nichtwissen. Für den Fall, dass dies zutrifft, erachte ich die Wortwahl rückwirkend als unangemessen.“

Mayer schrieb weiter, es habe „ein sehr emotionales Streitgespräch infolge der eklatant rechtswidrigen Berichterstattung“ gegeben. „So hat der "Bunte"-Journalist mich beispielsweise als "verrückt" bezeichnet sowie "dass sie schon mit anderen fertig geworden seien".“

Gleichzeitig kündigte Mayer nun seinerseits juristische Schritte an: Er beabsichtige, „einen gerichtlichen Schmerzensgeldanspruch gegen den Burda-Verlag aufgrund der schwerwiegenden Persönlichkeitsverletzung durch die Berichterstattung zu erheben“.