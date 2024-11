Der Wahlausgang in den USA dürfte erhebliche Folgen für Deutschland und Europa haben. Die beiden wirtschaftsstärksten Ländern der EU wollen sich dazu eng abstimmen.

Scholz und Macron haben schon am Morgen telefoniert. (Archivbild)

Berlin - Angesichts des sich abzeichnenden Siegs von Donald Trump bei der Präsidentenwahl in den USA haben sich Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel am Morgen telefonisch abgestimmt. „Man hat vereinbart, sich dazu eng miteinander zu koordinieren“, teilte ein Regierungssprecher in Berlin mit. Weitere Inhalte des Gesprächs wurden zunächst nicht bekannt.

Macron schrieb nach dem Telefonat auf X: „Wir werden uns in diesem neuen Kontext für ein geeinteres, stärkeres, souveräneres Europa einsetzen. In Kooperation mit den USA und indem wir unsere Interessen und Werte verteidigen.“