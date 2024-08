Seit Tagen wird ein Vergeltungsschlag des Iran gegen Israel erwartet. Jetzt wendet sich der Kanzler an den neuen Präsidenten in Teheran.

Scholz appelliert an Iran: Eskalation in Nahost verhindern

Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz hat an den Iran appelliert, eine weitere militärische Eskalation im Nahen Osten zu verhindern. Die Gewaltspirale in der Region müsse jetzt durchbrochen werden, sagte der SPD-Politiker nach Angaben eines Regierungssprechers in einem Telefonat mit dem neuen iranischen Präsidenten Massud Peseschkian. Alles andere berge unabsehbare Gefahr für die Länder und Menschen in der Region.

Scholz habe seine große Sorge über die Gefahr eines regionalen Flächenbrandes im Nahen Osten zum Ausdruck gebracht. Er habe deutlich gemacht, dass jetzt ein Abkommen für einen Waffenstillstand und die Freilassung der Geiseln im Gazastreifen getroffen und unmittelbar umgesetzt werden müsse. „Dies wäre ein wichtiger Betrag zu einer regionalen De-Eskalation“, hieß es.

Seit der gezielten Tötung zweier führender Köpfe der Hamas und der libanesischen Hisbollah-Miliz sind im Nahen Osten die Sorgen vor einem Flächenbrand gewachsen. Der Iran und seine Verbündeten im Libanon hatten nach den Tötungen massive Vergeltungsschläge gegen Israel angekündigt. Die israelischen Streitkräfte sind seit Tagen in höchster Alarmbereitschaft.