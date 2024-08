Moskau - Die Luftfahrtbehörde in Moskau hat russischen Fluglinien für die kommenden Nächte Flüge im Luftraum über Israel untersagt. Das Verbot gilt jeweils von 0.00 Uhr MESZ bis 6.00 Uhr MESZ. Es tritt mit Tagesanbruch des Samstags erstmals in Kraft, wie aus einer Meldung der Behörde Rosawiazija in Moskau hergeht. Die sogenannte Notam (Notice to Airmen) gilt bis zum kommenden Freitag (16.8.) um 11.00 Uhr MESZ.

Ein Grund wurde nicht genannt, allerdings liegt der Zusammenhang mit einem befürchteten Luftangriff des Irans auf Israel nahe. Russland ist ein enger Verbündeter des Irans und hat dem Land in den vergangenen Tagen auch verstärkt Luftabwehrwaffen geliefert.

Flüge im israelischen Luftraum tagsüber bleiben demnach erlaubt. Die russischen Piloten müssten sich aber an die Sicherheitsbestimmungen für Flüge in oder über Krisengebieten halten, hieß es. Viele internationale Fluggesellschaften haben wegen der Kriegsgefahr ihre Flüge nach Israel gestrichen.